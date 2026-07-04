Artilheiro do Marrocos deixa campo chorando e preocupa para sequência do Mundial

Apesar de comemorar a classificação após a vitória contra o Canadá, Marrocos já tem preocupações para as quartas de final. Afinal, o artilheiro da seleção na Copa, Saibari, deixou o gramado lesionado ainda na primeira etapa e virou dúvida para a sequência do Mundial.

O jogador sentiu a contusão sozinho, aos 20 minutos da primeira etapa. Saibari levou a mão à parte posterior da coxa direita e sentou no gramado. Após o atendimento, deixou o campo chorando para a entrada de Rahimi. No banco de reservas, o atacante cobriu a cabeça com o colete e acompanhou a partida visivelmente abatido. Até o momento, a federação marroquina não divulgou nenhum comunicado sobre sua lesão.

Para a sorte do Marrocos, Rahimi entrou bem na partida e marcou um dos gols da vitória dos Leões do Atlas, que fizeram 3 a 0 e avançaram para as quartas de final. Agora, a seleção fica no aguardo para saber se enfrenta Paraguai ou França na próxima fase da competição.

Saibari se tornou um dos principais jogadores do Marrocos na fase de grupos. O atacante é o artilheiro da seleção na Copa, com três gols marcados, um deles contra o Brasil. Inclusive, em sua carreira, o jogador vive um momento especial, se transferindo para o Bayern de Munique, após ter uma boa temporada no PSV.

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