Hervé Renard deixa o comando da Tunísia após duas partidas

Durou pouco a passagem de Hervé Renard pela Tunísia. O treinador anunciou na tarde deste sábado (04) que não seguirá no comando das Águias de Cartago. O francês chamou a atenção por ter assumido a seleção ao longo da Copa do Mundo, sendo contratado após a goleada por 5 a 1 contra a Suécia, ocupando o lugar de Sabri Lamouchi.

Nas partidas em que comandou a Tunísia, perdeu por 4 a 0 para o Japão e por 3 a 1 para a Holanda. Depois da eliminação, Renard disse que poderia continuar na seleção se houvesse um projeto de longo prazo, mas não houve acordo com a Federação Tunisiana. Nas redes sociais, o francês se despediu da seleção, demonstrando gratidão por ter tido a oportunidade de trabalhar em mais um Mundial.

“Antes de partir, quero expressar meus mais sinceros agradecimentos à Federação Tunisiana de Futebol por ter me permitido participar da Copa do Mundo de 2026. Foi uma honra defender as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível. Desejo o melhor para esta seleção tunisiana no futuro. Estou convencido de que ela continuará crescendo, emocionando todo um povo e escrevendo belas páginas de sua história. Obrigado a todos que me acompanharam ao longo dessa jornada. Desejo a vocês muito sucesso daqui para frente. Minha jornada chega ao fim”, ressaltou.

De acordo com a imprensa tunisiana, o treinador recebeu mais de R$ 1,2 milhão para comandar a seleção em duas partidas da Copa. O Mundial de 2026 foi o terceiro de Renard na carreira. O francês já havia comandado o Marrocos, em 2018, e a Arábia Saudita, em 2022, quando venceu a Argentina na primeira rodada.

Próximos passos da Tunísia

Por outro lado, a Tunísia tem dois meses para ajeitar sua casa e encontrar um novo treinador. As Águias de Cartago voltam a campo nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, que têm início marcado para setembro. Os tunisianos estão no grupo com Líbia, Botsuana e Uganda. Como a última é um dos países-sedes do torneio, as outras três seleções disputam uma vaga na competição.

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