Bruno Guimarães vê Haaland “malandro” ao tirar responsabilidade da Noruega

Bruno Guimarães rebateu o posicionamento do atacante Haaland, que colocou toda a responsabilidade sobre a Seleção Brasileira diante da Noruega, neste domingo (5/7), às 17h (de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O meio-campista vê que o atacante foi “malandro” em sua colocação.

“Ele tira responsabilidade toda deles e coloca na gente, mas eu, sendo muito sincero, não ligo muito o que as pessoas fazem. Acho que o futebol é decidido dentro de campo. Vai ser um grande jogo, um jogo disputado. Eles têm as qualidade deles também. Jogadores muito altos vão tentar muitos cruzamentos. Trabalhamos isso na semana, mas ele é malandro. Ele está tirando a pressão do lado dele, mas como eu disse, futebol é dentro do campo. A gente espera estar no nosso melhor”, disse à CazéTV.

Já em coletiva, o meio-campista também comentou sobre a ausência de Lucas Paquetá. Ele afirmou que sua função em campo pode mudar dependendo do substituto.

“Acho que muda dependendo quem vai jogar, o Mister treinou todas as possibilidades. Não posso nem falar muito. Se for alguém mais ofensivo, vou ter um papel mais defensivo para recompor então vai depender da opção que o Mister vai optar”, disse.

Além disso, Bruno também destacou que vive auge na Copa do Mundo. O jogador é um dos jogadores que mais fez assistências na competição.

“Acho que sim, venho desempenhando muito bem o que o Mister vem pedindo. Venho sobressaindo pelas assistências, mas meu futebol não é só isso. É fazer as bolas chegarem para os caras poderem criar, marcar, estar disposto a correr bastante, é o que venho fazendo mesmo nessa calor. Amanhã temos um passo importante na nossa trajetória.”

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Avaliação: “Acho que a última Copa serviu muito de aprendizado para mim, queria ter ajudado melhor. Quando tive oportunidades acho que não respondi à altura sendo muito sincero. É o maior sonho da minha vida estar aqui. Tudo na vida é aprendizado. Aprendi para estar muito melhor do que fui na última Copa”.

Evolução: “Eu me sinto pronto, realizado. Sou casado, dois filhos e na minha vida profissional o que falta é a Copa do Mundo. Estou preparado para que se precisar morrer em campo pela Seleção dar meu melhor, é meu objetivo porque isso é um dos maiores sonhos da minha vida.”

Raphinha: “Ele está querendo, acho que está pronto, treinou, vamos ver o que o professor fai decidir. Haaland joguei contra ele, para mim um dos melhores atacantes do mundo junto com Kane. A gente tem que tentar evitar a bola chegar nele. É atacar marcando que a gente fala, sempre alguém colado nele para não dar espaço porque a gente sabe que em uma bola ele pode decidir e que a gente não dê essa bola para ele amanhã”.

Arbitragem: “Difícil falar né. Mas vimos o lance da Croácia com Portugal que alguns não viram toque, mas o censor deu o toque. A gente só espera que seja uma arbitragem justa e que vença o melhor”.

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