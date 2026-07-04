Corinthians oficializa Fatal Fans como novo patrocinador; saiba valores

Em anúncio nas redes sociais, o Corinthians oficializou neste sábado (4/7) a Fatal Fans, plataforma ligada ao grupo Fatal Model, como nova patrocinadora até dezembro de 2027. O acordo prevê o pagamento de R$ 22 milhões, com possibilidade de extensão por mais uma temporada, o que elevaria o valor total para R$ 31 milhões.

Segundo o clube, os recursos também serão aplicados em outras modalidades esportivas. Uma parte significativa será destinada à manutenção da equipe masculina de basquete, enquanto o futsal e os departamentos de futebol masculino e feminino também receberão investimentos.

No caso do futebol feminino, o patrocínio terá um formato especial: o short da equipe destacará a campanha institucional “Respeita As Minas’, voltada ao combate à violência contra a mulher e à promoção da equidade de gênero.

“Chegar ao Corinthians é um passo muito importante para a Fatal Fans. Estamos falando de um clube que não é apenas uma potência esportiva, mas também um fenômeno cultural, social e popular. Nosso objetivo é participar dessa história com seriedade, contribuindo para modalidades que têm enorme relevância para o clube e para sua torcida”, declarou Kellerson Kurtz, diretor de negócios da Fatal Fans.

Corinthians e as exigências

As negociações, aliás, duraram mais de um mês e passaram por diversas fases. Inicialmente, o projeto previa apenas apoio aos esportes terrestres, com valores bem inferiores ao contrato final. Mas com o avanço das conversas, houve a inclusão de novas propriedades comerciais, abrangendo também o futebol masculino e ações específicas para o feminino. Em determinado momento, o Corinthians chegou a suspender as tratativas para avaliar os impactos institucionais da parceria, especialmente por se tratar de uma empresa ligada ao mercado de conteúdo adulto

O acordo definitivo só foi possível após o cumprimento de exigências do clube. Entre elas, estão restrições ao uso da marca e da imagem dos atletas, além da proibição de qualquer associação direta entre jogadores e a plataforma. Ficou vetada a utilização de conteúdos que relacionem o Corinthians a erotização ou objetificação do corpo. O clube também terá poder de decisão sobre todas as peças publicitárias, que deverão seguir linguagem considerada adequada, sem imagens explícitas ou duplo sentido. Outro ponto importante foi a exclusão da marca nas categorias de base.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.