Técnico da Noruega fala sobre Vini Jr e admite que classificação seria uma “surpresa”

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, concedeu entrevista coletiva neste sábado (4/7), véspera do confronto contra a Seleção Brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, respondendo sobre o esperadíssimo duelo deste domingo (5/7). Sem soberba, o comandante de 58 anos admitiu o favoritismo do Brasil, e também citou a importância de Vini Jr para a Amarelinha.

“Muitos treinadores têm essa preocupação com o Vini Jr nos últimos anos. Ele parece estar com uma condição física e energia muito boas. As alas são importantes, mas também é muito importante ajudar os jogadores que jogam mais recuados para não termos problemas. As situações são inevitáveis. Eles (defensores) com certeza vão ter o suporte dos colegas”, afirmou.

Para Solbakken, mesmo que a Noruega tenha chances de avançar, o Brasil ainda detém o favoritismo do confronto. No entanto, salienta que a Canarinho não é tão forte quanto fora no passado.

“O Brasil ainda é o favorito. Eu disse que talvez não sejam mais os grandes favoritos, como foram anos atrás. É difícil atribuir uma porcentagem. O que importa é o seguinte: podemos bater o Brasil, mas para isso teremos que jogar o nosso 100% em campo. Temos sim uma chance de bater o Brasil”, afirmou, antes de revelar:

“Sim, acho que seria uma surpresa”, sobre a hipotética classificação da Noruega em cima do Brasil.

Noruega vai parar o Brasil?

O comandante, então, falou um pouco sobre a tática aguardada para as oitavas. Ele demonstrou preocupação com o poderio ofensivo brasileiro, relembrando da segunda etapa da partida contra o Japão, pela fase de 16 avos de final.

“Temos que ver se vamos dar conta da mudança de combinações que o trio de ataque do Brasil trará. Eles podem jogar com quatro jogadores na frente, assim como foi no segundo tempo do jogo contra o Japão. Temos que ver se vamos conseguir acompanhá-los”, finalizou.







