Ancelotti vê evolução do Brasil na Copa e admite Neymar e Vini juntos

Para Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira está em evolução na Copa do Mundo. Neste sábado, antes do jogo das oitavas de final deste domingo, entre Brasil e Noruega, às 17h, o treinador italiano deu notas para cada duelo da Seleção no Mundial até aqui.

“É um dado que pensamos depois do jogo, que foi um 5 contra o Marrocos, 6,5 contra o Haiti, um 7 contra Escócia e porque estávamos felizes em um 7,5 contra o Japão”. Acho que melhorou a qualidade com bola. No primeiro jogo fizemos muitos erros com bola. Agora é mais acertado com bola, tem menos erros de passe e mais acertos na frente.

Além disso, Ancelotti disse que já tem um substituto para Lucas Paquetá, mas não revelou o nome. Gabriel Martinelli e Danilo Santos são os candidatos.

“Não temos um jogador como o Paquetá. O Danilo é diferente, o Martinelli é um ponta, então… Tenho tempo para pensar. Como sempre se diz, já pensei, já resolvi o tema. Nessas horas, só confiança”, disse antes de complementar.

“Não temos no elenco jogadores com a qualidade de Lucas Paquetá. Temos que substituir com outros jogadores. Danilo é diferente de Gabriel, que é diferente de Cunha, que é diferente de Éderson. Teremos em conta o que é melhor para a equipe, sabendo das forças do rival”, reforçou.

Neymar e Vini Jr juntos?

O treinador foi questionado sobre a bola parada e, em seguida, a possibilidade de Vini Jr e Neymar jogarem juntos. O italiano admitiu que pode acontecer.

“Bola parada sim até agora não aproveitamos as qualidades, pode ser que tenhamos que cobrar melhor. Temos ensaiado bem e temos confiança que podemos marcar nesse aspecto. Neymar e Vini podem sim jogar juntos, creio que vão jogar juntos.”

Experiência e projeção contra Noruega

O técnico da Seleção Brasileira, aliás, ainda afirmou que espera que os jogadores experientes possam lidar com a pressão do jogo decisivo.

“Acho que sim porque experiência é um aspecto muito importante. Na Copa do Mundo, o nosso último jogo mostrou isso. Às vezes, a equipe de bom nível não está acostumado a gerir os últimos minutos, a pressão dos últimos minutos e o resultado. Então, ter uma equipe experiente com jogadores acostumados a esse tipo de nível é importante.

Ancelotti também teceu elogios à seleção da Noruega. Ele ressaltou o meio-campo consolidado dos jogadores.

“É uma equipe sim que tem muita qualidade ofensiva, muito bem equilibrada, também é ofensiva, estou de acordo nisso, é difícil buscar transição rápida contra eles porque tem bom equilíbrio no meio campo.”

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Noruega pode exigir mais do que Japão: “Para falar sobre estratégia, creio que não é o lugar mais correto. No último período há muito tempo que Vini muda de posição, no Real Madrid, aqui. Creio que vai ser um problema para o rival que ele possa mudar a posição no campo, por fora pode dar assistências e por dentro pode marcar muitos gols.”

Times favoritos: “Quem podia dizer que Argentina sofreria contra Cabo Verde? Ninguém. Futebol moderno é assim. Não é uma falta de Argentina, é um parabéns a Cabo Verde, a seus jogadores, treinador, para jogar um jogo tão bonito.”

Conseguiu colocar seu estilo no Brasil: “Acho que a equipe não está em seu melhor momento, creio que podemos alcançar melhor qualidade no jogo, melhor consistência. A equipe melhorou desde o primeiro jogo e segue melhorando.”



