Campanha faz Marrocos disparar entre africanos com mais vitórias nas Copas

Mais uma vez entre os oito melhores do mundo, Marrocos saiu da terceira posição para assumir a liderança entre os africanos com mais vitórias na história das Copas. Com a goleada sobre o Canadá, neste sábado (04/07), por 3 a 0, em Houston, a seleção alcançou as quartas de final pela segunda vez consecutiva e disparou na frente de Gana, Nigéria e Senegal.

Quando a edição de 2026 começou, Marrocos tinha cinco vitórias – três delas conquistadas em 2022, quando alcançou as semifinais. Gana e Senegal, por sua vez, chegaram a seis na fase de grupos e igualaram a Nigéria, que não está na Copa. Só que pararam por aí.

Já os Leões do Atlas completaram três vitórias seguidas (Escócia, Haiti e Canadá) e agora têm oito, no total. Em 86 e 98, Marrocos também ganharam um jogo em cada fase de grupos. No entanto, a primeira classificação foi mesmo em 2022.

Seleções africanas com mais vitórias em Copas:

Marrocos – 8 vitórias em 7 participações

Senegal – 6 vitórias em 4 participações

Gana – 6 vitórias em 5 participações

Nigéria – 6 vitórias em 6 participações

Costa do Marfim – 5 vitórias em 4 participações

Camarões – 5 vitórias em 8 participações