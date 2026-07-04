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Campanha faz Marrocos disparar entre africanos com mais vitórias nas Copas

Com a goleada sobre o Canadá, a seleção alcançou as quartas de final pela segunda vez consecutiva

Campanha faz Marrocos disparar entre africanos com mais vitórias nas Copas
Campanha faz Marrocos disparar entre africanos com mais vitórias nas Copas -

Mais uma vez entre os oito melhores do mundo, Marrocos saiu da terceira posição para assumir a liderança entre os africanos com mais vitórias na história das Copas. Com a goleada sobre o Canadá, neste sábado (04/07), por 3 a 0, em Houston, a seleção alcançou as quartas de final pela segunda vez consecutiva e disparou na frente de Gana, Nigéria e Senegal.

Quando a edição de 2026 começou, Marrocos tinha cinco vitórias – três delas conquistadas em 2022, quando alcançou as semifinais. Gana e Senegal, por sua vez, chegaram a seis na fase de grupos e igualaram a Nigéria, que não está na Copa. Só que pararam por aí.

Já os Leões do Atlas completaram três vitórias seguidas (Escócia, Haiti e Canadá) e agora têm oito, no total. Em 86 e 98, Marrocos também ganharam um jogo em cada fase de grupos. No entanto, a primeira classificação foi mesmo em 2022.

Seleções africanas com mais vitórias em Copas:

Marrocos – 8 vitórias em 7 participações
Senegal – 6 vitórias em 4 participações
Gana – 6 vitórias em 5 participações
Nigéria – 6 vitórias em 6 participações
Costa do Marfim – 5 vitórias em 4 participações
Camarões – 5 vitórias em 8 participações

 

 

 

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