Ancelotti confirma Raphinha no banco, mas faz ressalva: “Não está 100%”

Raphinha estará disponível no banco de reservas do Brasil no confronto contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti confirmou a informação durante coletiva de imprensa na tarde deste sábado (4). O jogador participou do último treino da Seleção antes da partida, mas o treinador admitiu que não está 100%.
“Raphinha está avançando muito bem, não está 100%, mas pode estar disponível no banco e jogar alguns minutos ou ser útil em alguns momentos”, declarou Ancelotti.
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“Recuperou muito bem e muito rápido, estamos felizes com isso porque Raphinha é muito importante para a equipe”, disse o treinador, em entrevista coletiva neste sábado.
Raphinha sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na partida contra o Haiti, no dia 19 de junho. Para se recuperar, ele fez tratamento intensivo nos últimos dias para acelerar a recuperação. Inicialmente, a comissão técnica de Carlo Ancelotti avaliou que o atacante só voltaria em uma eventual partida das quartas de final.
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida vale vaga nas quartas de final na Copa do Mundo.
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