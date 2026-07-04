Canadá e Marrocos se torna partida com mais amarelos desta Copa

A vitória do Marrocos para cima do Canadá, por 3 a 0, na tarde deste sábado (04), ficará marcada por outro motivo além da classificação dos Leões do Atlas. A partida terminou com a marca de oito cartões amarelos apresentados, número quatro vezes maior do que a média do torneio até aqui, que é de 2,31 amarelos por jogo.

O árbitro Michael Oliver dividiu bem os cartões apresentados e também separou por tempo. Afinal, na primeira etapa, quatro jogadores de Marrocos foram amarelados: Ounahi, Halhal, Hakimi e El Khannous. Entretanto, no segundo tempo, os canadenses, que estavam atrás no marcador, também receberam amarelos, com De Fougerolles, Larin, Jonathan David e Laryea.

A partida superou as marcas de Estados Unidos e Austrália e Egito e Irã, que tiveram sete amarelos cada. Entretanto, não houve nenhuma expulsão no jogo, e nenhum jogador de Marrocos está suspenso para a partida das quartas de final.

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