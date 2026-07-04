Treinador do Canadá enaltece campanha na Copa: “Não poderia estar mais orgulhoso”

O Canadá terminou a sua participação na Copa do Mundo na noite deste sábado (04). Uma das seleções anfitriões do torneio se despediu ao perder para o Marrocos, por 3 a 0. Entretanto, o sentimento canadense é de satisfação, já que conseguiu a sua melhor campanha em três participações no torneio, chegando às oitavas de final.

O técnico Jesse Marsch é um dos que carrega esse sentimento. Após a partida, o treinador destacou o privilégio que os canadenses têm em poder acompanhar a seleção, por conta da sua entrega. O estadunidense não negou que a equipe precisa evoluir, mas pontuou que o Canadá pode crescer baseado nesta participação na Copa.

“Que privilégio para nossos torcedores poderem torcer por um time como esse. Que se entrega no jogo, que não joga na defensiva, que mostra que pode ser melhor, não é? Claro, precisamos estar nessas situações cada vez mais, e então precisamos encontrar maneiras de ter sucesso, e então precisamos construir a partir disso”, ressaltou.

É um dos pontos que mais chamou a atenção, Marsch afirmou que prefere estar com o Canadá do que com o Marrocos, mesmo com a eliminação. O treinador exaltou que está orgulhoso com a campanha da seleção na Copa, mesmo com o sentimento de decepção com a derrota.

“Mas que time fantástico. Prefiro estar no nosso lugar do que no deles. Por melhor que o Marrocos seja, prefiro estar no nosso. É verdade, estou muito orgulhoso dos nossos jogadores. Fomos com tudo para cima deles, eles estão sofrendo agora, mas, nossa, eu não poderia estar mais orgulhoso. Agradeço ao Canadá”, enfatizou.

Situação de Davies

Para a partida contra o Marrocos, havia a expectativa pelo retorno de Alphonso Davies, que não aconteceu. O jogador do Bayern de Munique voltou aos gramados contra a África do Sul, atuando por 20 minutos. Entretanto, apesar de ter sido cogitado para começar como titular, o lateral não entrou em campo. O treinador explicou que Davies aina não está totalmente recuperado e que não valia a pena arriscar sua integridade física.

“Sobre Alphonso, ele está aprendendo a confiar no próprio corpo. Por mais que ele quisesse jogar e nós também quiséssemos, simplesmente não valia a pena arriscar”, pontuou.

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