Cuca evita projetar futuro de Neymar no Santos

Após a vitória por 3 a 0 sobre o União São João, em amistoso deste sábado (4) na Arena Pacaembu, Cuca comentou sobre a situação de Neymar no Santos. O treinador reconheceu que gostaria de contar com o craque até o fim da temporada, mas admitiu que o cenário ainda é incerto e depende de definições entre o clube e o jogador, especialmente em relação ao período de descanso após compromissos com a Seleção Brasileira.

“Não tem plano para o Neymar. Não sabemos o que vai acontecer com o Brasil na Copa do Mundo. Tomara que chegue à final, mas não existe plano nenhum”, iniciou o comandante.

Cuca mantém cautela e evita projetar cenários antes de uma decisão oficial. Para o treinador, o retorno de Neymar ao clube dependerá de negociações internas e da forma como será administrado o descanso do jogador após a competição internacional.

Cuca aguarda situação do Brasil na Copa

Enquanto o elenco santista desfrutou de 20 dias de férias em junho, Neymar seguiu diretamente para a preparação da Seleção. Sem pausa, portanto, ele não participou da rotina de treinos do Peixe nesse período.

“Como não sabemos até onde o Brasil vai na competição, eu não sei se ele chega no fim da próxima semana ou depois da Copa. Tem que esperar terminar para poder planejar o descanso que ele deve ter ou a folga que vai precisar, alinhado ao calendário. Em todo caso, se não acontecer alguma coisa extra, ele vai voltar para nos ajudar”, concluiu Cuca.

No domingo (5/7), o camisa 10 estará à disposição da Seleção Brasileira contra a Noruega, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.





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