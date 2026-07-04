Fluminense se aproxima de vender Bernal ao Betis (ESP)

O volante Facundo Bernal está de saída do Fluminense. A pouco menos de um mês de completar dois anos no clube, o jogador acertou com o Betis (ESP) para as próximas quatro temporadas, em negociação perto de ser concluída.

Faltam, dessa forma, somente alguns detalhes para o anúncio do acerto, segundo informações deste sábado (4/7) do “ge”. O Betis se disponibilizou a pagar, assim, cerca de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões no câmbio atual) pela totalidade dos direitos econômicos de Bernal. O Flu, aliás, detém 60% destes.

Isso significa, então, que a parte destinada ao Tricolor será de aproximadamente R$ 37 milhões. Em 2024, o Fluminense contratou o uruguaio junto ao Defensor (URU) por 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões). O lucro do Tricolor será de aproximadamente 85% (R$ 17 milhões).

Bernal chegou quando tinha 20 anos, sendo considerado uma promessa para o futuro. No entanto, logo em sua segunda temporada, realizou 47 partidas, virando titular na equipe de Luis Zubeldía. Em 2026, perdeu um pouco de espaço e atuou em 18 jogos, sendo 12 como titular. Ao todo, não marcou gols, mas contribuiu com uma assistência.