México x Inglaterra: confronto na altitude por vaga nas quartas

México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5), às 21h de Brasília, no Estadio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo coloca frente a frente a força mexicana em casa, a altitude de cerca de 2.200 metros e uma seleção inglesa que inegavelmente ainda busca uma atuação convincente no mata-mata. Quem passar enfrentará Brasil ou Noruega nas quartas de final, no sábado (11), no Hard Rock Stadium, em Miami.
Onde Assistir
A partida terá transmissão da CazéTV.
Como chega o México
O México chega ao confronto com uma campanha perfeita na Copa. A equipe de Javier Aguirre venceu os quatro jogos que disputou e ainda não sofreu gols no torneio. Além disso, joga no estádio mais simbólico do país, diante de sua torcida e em uma altitude que costuma exigir muito dos adversários.
A classificação às oitavas veio com vitória por 2 a 0 sobre o Equador. Julián Quiñones abriu o placar e depois deu a assistência para Raúl Jiménez ampliar. O resultado, ademais, também encerrou uma sequência negativa histórica do México, que não vencia um jogo de mata-mata de Copa desde 1986.
O momento, por fim, aumenta a confiança da equipe. Quiñones participa de quatro gols no Mundial e pode bater um recorde mexicano em Copas se marcar ou der assistência contra a Inglaterra. Já Gilberto Mora, de apenas 17 anos, virou um dos nomes da campanha e disputa vaga no meio-campo. A tendência, porém, é que Aguirre mantenha a base que venceu o Equador.
Como chega a Inglaterra
A Inglaterra chega às oitavas com alívio, mas também sob cobrança. A equipe de Thomas Tuchel levou um susto contra a RD Congo, saiu atrás no placar e, desse modo, só conseguiu a virada nos minutos finais. Harry Kane marcou duas vezes e, afinal, garantiu a vitória por 2 a 1 nos 16 avos de final.
Apesar da classificação, o desempenho não convenceu totalmente. A Inglaterra demorou a finalizar no alvo contra a equipe africana e voltou a mostrar dificuldade para controlar jogos de mata-mata. Agora, terá um desafio físico e emocional ainda maior, por causa da altitude, do ambiente no estádio e da pressão de enfrentar uma das anfitriãs da Copa.
Tuchel também tem dúvidas físicas no elenco. Declan Rice deixou o jogo contra a RD Congo com desgaste, mas deve ter condições de começar. Reece James e Jarell Quansah seguem como preocupações. No ataque, Bukayo Saka e Anthony Gordon ganham força para começar pelos lados, com Jude Bellingham por dentro e Kane como referência.
México x Inglaterra na história
O retrospecto favorece os ingleses. As seleções já se enfrentaram nove vezes, com seis vitórias da Inglaterra, duas do México e um empate. Além disso, os ingleses venceram os últimos quatro confrontos. No entanto, o cenário agora é diferente. O México joga em casa, chega sem sofrer gols e tenta transformar o Estadio Banorte em um fator decisivo para seguir vivo na Copa.
MÉXICO X INGLATERRA
Copa do Mundo — oitavas de final
Data-Hora: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Estadio Azteca, Cidade do México
MÉXICO: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Romo, Lira e Mora; Alvarado, Jiménez e Quiñones; Técnico: Javier Aguirre
INGLATERRA: Pickford; Spence, Konsa, Guéhi e O’Reilly; Rice e Anderson; Saka, Bellingham e Gordon; Kane; Técnico: Thomas Tuchel
Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
VAR: Nicolás Gallo (COL)
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