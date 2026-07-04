Palmeiras bate Primavera em segundo jogo-treino da intertemporada; veja

Neste sábado (4/7), o Palmeiras derrotou o Primavera por 3 a 1 em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. O time visitante abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas o Verdão reagiu na etapa final e virou a partida com gols de Murilo, Victor Gabriel e Felipe Teresa.

A equipe iniciou o confronto com Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Benedetti e André Lucas; Luis Pacheco, Marlon Freitas; Erick Belé, Riquelme, Heittor e Luighi. No segundo tempo, Abel Ferreira promoveu diversas mudanças, dando oportunidade a Marcelo Lomba, Murilo, Koné, Arthur, Larson, Andreas Pereira, Allan, Paulinho, Felipe Teresa e Victor Gabriel, entre outros jovens do elenco.

O empate veio aos 21 minutos, quando Andreas Pereira cobrou falta pela lateral da área e Murilo desviou para o gol. Pouco depois, o meia voltou a aparecer com mais uma assistência, desta vez para Victor Gabriel, que girou dentro da área e finalizou com precisão. Aos 35 minutos, Felipe Teresa fez bela jogada individual, driblou o marcador e encobriu o goleiro, fechando o placar em 3 a 1.

Esse foi o segundo teste do Palmeiras na intertemporada. Na última quarta-feira, o time já havia goleado o Mauaense por 6 a 0. Líder do Campeonato Brasileiro, o Verdão volta a disputar uma partida oficial no dia 22 de julho, às 19h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook