Técnico do Marrocos valoriza recuperação da seleção no segundo tempo contra o Canadá

Pela segunda vez seguida, o Marrocos está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. A vitória contra o Canadá, por 3 a 0, na tarde deste sábado (04), garantiu aos Leões do Atlas um feito inédito entre as seleções africanas. Afinal, em 2022, a seleção teve a melhor campanha do continente no torneio, alcançando as semifinais.
Entretanto, o duelo em Houston não teve tanta tranquilidade como o placar sugere. Afinal, no primeiro tempo, o Canadá controlou o jogo e teve chances, mas o Marrocos voltou melhor e chegou aà vitória. O treinador Mohamed Ouahbi pontuou que não se surpreendeu com a postura do adversário e destacou a reação de sua equipe, que soube voltar bem para o segundo tempo.
“É um jogo da Copa do Mundo e são partidas difíceis, com times lutando pela sobrevivência. O Canadá impressionou. Jogaram uma partida de alto nível. Não foi surpresa para nós, mas no segundo tempo conseguimos aproveitar os espaços que eles nos deixaram. Essa foi a chave. Reagimos muito bem no segundo tempo, nas segundas bolas e nos duelos”, afirmou.
Sem perder na competição, o Marrocos aguarda o vencedor de França e Paraguai para saber quem enfrentará nas quartas de final. A partida acontece na tarde da próxima quinta-feira (09), às 17h, de Brasília, em Boston.
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