Vasco vence Boavista em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

O Vasco venceu o Boavista neste sábado (4/7), em jogo-treino realizado no CT Moacyr Barbosa. Foi em atividade com quatro tempos de 30 minutos, com o Cruz-Maltino ganhando por 2 a 1. Os tentos do Gigante da Colina foram de Nuno Moreira e JP, já no terceiro tempo, quando os titulares saíram da equipe.

Ainda sem treinador, o Vasco teve o auxiliar permanente Bruno Lazaroni como comandante no treino. O duelo, aliás, marcou o retorno de Jair, que não atua em um jogo oficial desde setembro de 2025 por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo. Na ocasião, ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), ficando mais de dez meses fora de ação. Ele deve ser um dos “reforços” para a equipe no restante da temporada.

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Outra novidade ficou por conta do lateral-esquerdo Paulinho, primeira contratação de fato do Gigante da Colina para a nova janela de transferências. Enquanto Cuiabano jogou os dois primeiros tempos, e Lucas Piton, o terceiro, coube a Paulinho jogar no último tempo da atividade, segundo o jornalista Venê Casagrande.

O Vasco não tem nenhum amistoso oficial marcado. O clube, aliás, ainda está em busca de um treinador para substituir Renato Gaúcho, demitido dia 18 de junho. Houve conversas com Franclim Carvalho, do Botafogo, e Fernando Seabra, do Coritiba, mas sem acordo. A próxima partida oficial do time carioca será no dia 16 de julho, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

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