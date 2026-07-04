Criciúma faz valer mando contra Sport e dorme na vice-liderança da Série B

O Criciúma fez valer o mando e derrotou por 1 a 0 o Sport neste sábado (4), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Waguininho, ainda no primeiro tempo, anotou o gol solitário no Estádio Heriberto Hülse. A partida, aliás, marcou a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando da equipe pernambucana.

Com o resultado, o Tigre catarinense chega a 30 pontos, dorme na vice-liderança e mantém uma impressionante sequência de 11 jogos sem saber o que é perder. Por outro lado, o Leão amarga cinco partidas consecutivas sem vencer e ocupa momentaneamente a oitava posição.

O jogo

A etapa inicial foi dominada pelo Tigre, que controlou o meio-campo, venceu a maioria dos duelos e pouco sofreu defensivamente, enquanto o Sport encontrava dificuldades para criar jogadas e quase não exigia do goleiro Airton. Antes de abrir o placar aos 28 minutos em cabeceio preciso após cruzamento de Willean Lepo pela direita, Waguininho já havia feito um belo gol sem ângulo, mas o lance foi anulado por impedimento, gerando reclamações da equipe pernambucana, que também contestou a jogada do gol válido alegando falta sobre Marcelo Benevenuto. Pouco depois, Marcelo Ajul evitou o segundo gol do Criciúma com um carrinho em cima da linha após cabeceio de Lepo.

No segundo tempo, o ritmo da partida caiu. O Criciúma manteve o controle, mas já não criava tantas oportunidades de ampliar, enquanto o Sport cresceu ofensivamente em relação à primeira etapa. Apesar disso, as finalizações de Perotti, Iury Castilho e Felipinho não chegaram a assustar Airton. Foi apenas nos acréscimos que o time pernambucano teve suas melhores chances de empatar. Aos 48 minutos, Yago Felipe lançou Barletta, que invadiu a área e finalizou para grande defesa do goleiro carvoeiro. Pouco depois, em bola alçada na área, novo desvio exigiu outra intervenção decisiva de Airton, garantindo o triunfo catarinense.

Próximos compromissos

Na sequência da Série B, o Criciúma visita a Ponte Preta na próxima quarta-feira (8), às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Sport volta a campo na sexta-feira (10), também às 20h, quando recebe o Botafogo-SP na Ilha do Retiro.

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