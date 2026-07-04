São Paulo fica no empate com o Bragantino em jogo-treino

Neste sábado, 4/7, no CT do Bragantino, em Atibaia, o São Paulo visitou o time de Bragança em mais um jogo-treino, que terminou 0 a 0. Este foi o segundo duelo do São Paulo nesta intertemporada em período de Copa. O primeiro foi no dia 27, quando a equipe empatou em 2 a 2 com o Juventus, da Mooca. E, assim como ocorreu diante do Moleque Travesso (que em 2026 voltará a disputar a elite do Paulistão), Dorival Jr. usou dois times distintos, um em cada tempo. O mesmo fez o técnico do Bragantino, Vagner Mancini.

Mas quem não esteve em campo foi o recém-contratado Victor Sá, que, segundo informações do site oficial do São Paulo, permaneceu na capital paulista, onde fez trabalhos de aprimoramento físico. Outro que não esteve em campo foram os três jogadores da base que estão fazendo a Intertemporada com o time A do Tricolor: Nicolas, Pedro Ferreira e Lucca. O trio se apresentou ao time sub-20, que enfrentou o XV de Piracicaba, pelo Paulistão Sub-20.

O São Paulo iniciou com Dorival optou por esta formação. Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Enzo Díaz; Pablo Maia, Danielzinho e André Silva; Tetê, Tapia e Ferreira. Na etapa final, os 11: Coronel; Maik, Arboleda, Isac e Wendell; Hugo, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Calleri e Cauly.

Agora, o Tricolor tem mais um jogo-treino confirmado, contra o Santo André, no próximo sábado. Mas a diretoria ainda prevê fechar mais um apronto antes da volta às atividades no Brasileiro. O próximo jogo do São Paulo na Série A será contra o Athletico-PR, no dia 22, pela 19ª rodada. O Tricolor é o oitavo colocado, com 25 pontos.

São Paulo Sub-20

O São Paulo ficou no 0 a 0 com o XV de Piracicaba neste sábado (4), no Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela quinta rodada do Paulista Sub-20. Assim, o Tricolor chegou aos dez pontos e segue invicto na competição estadual.

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