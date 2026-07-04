França sofre, mas supera retranca paraguaia e se classifica

A França sofreu, irritou-se com a marcação paraguaia e precisou de Mbappé para decidir um jogo travado na Filadélfia. Neste sábado (4), no Lincoln Financial Field, a seleção de Didier Deschamps venceu o Paraguai por 1 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 marcou de pênalti no segundo tempo, após revisão do VAR, em uma partida marcada por muita tensão, poucas brechas e grande atuação de Gill.

O próximo jogo da França será contra Marrocos, quinta-feira (9), às 17h de Brasília, no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos.

Espaço quase zero

A França controlou a posse, mas encontrou um Paraguai fechado e disposto a competir em cada lance. A equipe sul-americana montou uma linha de cinco defensores e reduziu os espaços no seu campo. Por isso, os franceses chegaram a 74% de posse, mas criaram pouco. Koné teve a primeira chance clara aos 21 minutos, em chute de fora da área que desviou em Diego Gómez e passou perto da trave de Gill. Depois, Dembélé cruzou rasteiro com perigo, aos 28, e Mbappé furou uma boa chance pelo alto, aos 30. Ainda assim, o Paraguai resistiu bem e tentou acelerar quando recuperou a bola, principalmente com Enciso e Almirón.

Além disso, o jogo ganhou tensão na reta final. Barcola recebeu cartão amarelo aos 18 minutos, após falta em Cáceres. Mais tarde, Mbappé deu uma caneta em Cubas, sofreu falta e empurrou o volante paraguaio. A confusão envolveu jogadores dos dois times aos 33 minutos. Na sequência, o camisa 10 francês também reclamou de agressão de Galarza e pediu pênalti em disputa com Cáceres. O árbitro mandou o jogo seguir nas duas jogadas. A França ainda assustou com Dembélé, aos 38, e com finalizações de Koné e Rabiot de fora da área. No entanto, Gill não sofreu grande pressão. Assim, Paraguai e França foram para o intervalo com empate por 0 a 0.

Segundo Tempo

A França voltou com mais presença no campo de ataque, mas o Paraguai manteve a mesma estratégia. Logo aos cinco minutos, Maignan lançou Mbappé, que saiu cara a cara com Gill. Porém, Cáceres chegou no momento exato e salvou o Paraguai. Em seguida, Dembélé finalizou sem ângulo na rede pelo lado de fora. A pressão francesa aumentou aos nove, quando Koné bateu colocado e obrigou Gill a fazer grande defesa, de mão trocada. Depois, Deschamps colocou Doué no lugar de Barcola. A mudança teve efeito rápido. Aos 19, o meia entrou na área, passou por marcadores e caiu após contato de Diego Gómez. O árbitro mandou seguir, mas recebeu chamado do VAR. Após a revisão, confirmou o pênalti. Aos 25, Mbappé bateu com tranquilidade, deslocou Gill e fez 1 a 0 para a França.

Depois do gol, o Paraguai tentou ocupar mais o campo ofensivo. Gustavo Alfaro colocou Caballero, Canale, Mauricio e Ávalos, enquanto a França passou a administrar a vantagem e explorar os espaços. Ainda assim, o jogo seguiu quente. Cáceres e Mbappé voltaram a se estranhar aos 27 minutos, durante a pausa para hidratação. Mais tarde, Koné recebeu cartão amarelo por falta dura em Cáceres. Na reta final, Junior Alonso chutou cruzado para fora, e Mauricio bateu rasteiro para defesa de Maignan. A França respondeu com Mbappé, que parou em Gill aos 43 e, principalmente, aos 51. Primeiro, o atacante chutou da entrada da área. No rebote, finalizou de novo. Nas duas tentativas, Gill fez grandes defesas e evitou placar maior. Mesmo assim, o Paraguai não conseguiu empatar, e a França confirmou a vitória por 1 a 0.

PARAGUAI 0 x 1 FRANÇA

Copa do Mundo — oitavas de final

Data: 4 de julho de 2026

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia, Pensilvânia

PARAGUAI: Gill; Cáceres, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete (Canale, 12’/2ºT) e Junior Alonso; Cubas, Diego Gómez (Mauricio, 25’/2ºT) e Galarza; Almirón (Ávalos, 25’/2ºT) e Enciso (Caballero, 15’/2ºT); Técnico: Gustavo Alfaro

FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné, Rabiot e Olise; Dembélé (Cherki, 38’/2ºT), Barcola (Doué, 15’/2ºT) e Mbappé; Técnico: Didier Deschamps

Gol: Mbappé, aos 25’/2ºT (0-1)

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartão Amarelo: Barcola e Koné

Cartão Vermelho: não houve

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