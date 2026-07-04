Novorizontino domina, bate Atlético-GO e assume a ponta da Série B

Com autoridade em seus domínios, o Novorizontino derrotou o Atlético-GO por 3 a 0 na tarde deste sábado (4/7), pela 16ª rodada, e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Luís Oyama, Robson e Rômulo anotaram os gols no estádio Jorjão, em Novo Horizonte.

O resultado coloca o Tigre com os mesmos 30 pontos do Criciúma, mas em vantagem no saldo de gols. A equipe paulista soma nove jogos de invencibilidade e três vitórias consecutivas, e só pode perder o topo da tabela se o Vila Nova vencer o São Bernardo na próxima segunda-feira. Já o Atlético-GO, que vinha de cinco jogos sem derrota, cai para a 12ª posição, estacionado nos 21 pontos.

O jogo

O Novorizontino foi dominante do começo o fim. Assim, o primeiro saiu aos 33 minutos da etapa inicial, quando Oyama recebeu de Reidiney e acertou um chute rasteiro de fora da área, que ainda tocou na trave antes de entrar. O Atlético-GO tentou reagir, mas não conseguiu levar perigo, e o Tigre seguiu superior. Nos acréscimos, Rômulo quase ampliou, mas parou no goleiro Paulo Vitor.

Na volta do intervalo, os anfitriões mantiveram o controle e ampliaram aos 20 minutos. Juninho recebeu na área e bateu cruzado, com Robson desviando de letra para marcar seu nono gol na Série B. Pouco depois, Adriano Martins evitou em cima da linha o que seria o segundo gol do atacante, mas aos 34 minutos Rômulo apareceu livre para receber cruzamento rasteiro de Vinicius Paiva e fechar o placar. O Atlético-GO pouco ameaçou e só rondou a área adversária com cruzamentos facilmente neutralizados pela defesa.

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