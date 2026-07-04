Davidson marca e garante vitória na Superliga Chinesa

Titular absoluto do Qingdao West Coast (CHN), o brasileiro Davidson voltou a balançar as redes na Superliga Chinesa. Neste sábado (4/7), o atacante marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Shanghai Port, pela 17ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe chegou à quinta colocação na tabela, enquanto Davidson alcançou a marca de cinco gols e três assistências na temporada.
A partida foi equilibrada desde o começo, mas ganhou novos contornos ainda na primeira etapa, quando Yuan Zhang, do Shanghai Port, foi expulso aos 30 minutos. Na etapa final, o angolano Nélson Luz também teve um gol invalidado. Porém, quatro minutos depois, o atacante voltou a marcar, desta vez com o gol confirmado.
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Davidson celebra gol
Já nos acréscimos, Davidson completou a vitória ao marcar o segundo gol da equipe. Matt Orr ainda descontou para os visitantes no último lance da partida, mas não evitou a vitória dos donos da casa. O brasileiro comemorou o gol, destacando, assim, a importância do resultado para a sequência da equipe na competição.
“É muito bom voltar depois da pausa fazendo gol e ajudando a equipe com uma vitória importante. A gente sabia que esse retorno seria decisivo para a sequência da competição e começamos da melhor forma possível. Ainda temos muitos jogos pela frente, mas esse resultado aumenta nossa confiança para continuar brigando na parte de cima da tabela e buscar coisas grandes na temporada”, disse o brasileiro.
O Qingdao West Coast volta a campo no próximo sábado (11/7), quando enfrenta o Shenzhen Peng City, atual décimo colocado da Superliga Chinesa, fora de casa.
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