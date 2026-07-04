Grêmio perde para a Chapecoense em amistoso em Sinop (MT)

Na volta aos jogos após mais de um mês sem atuar, Grêmio e Chapecoense disputaram amistoso neste sábado (4/7), no Gigante do Norte, em Sinop (MT). E melhor para a equipe catarinense, que venceu por 2 a 1. Bolasie e Everton fizeram para o Verdão do Oeste, enquanto Pavon descontou em cobrança de falta na etapa final.
Agora, o Grêmio se vira para o amistoso contra o Cruzeiro, no outro domingo (12/7), na Arena Mané Garrincha, em Brasília (DF). A bola rola às 17h (de Brasília). Este, aliás, será o último teste do Tricolor antes de retornar ao Brasileirão 2026. O primeiro compromisso do time gaúcho na retomada das competições oficiais será contra o Mirassol, dia 17, fora de casa, pela 19ª rodada. Já a Chapecoense volta a campo para encarar o Bahia, em Salvador (BA), também no dia 17.
Primeiro tempo
Quem saiu na frente foi a Chapecoense. Após vacilo de Nardoni, o camisa 11 ganhou, deixou Luís Eduardo para trás, invadiu a área e tocou na saída de Grando, marcando um belo gol aos 20′. Apenas dois minutos depois, após nova falha, falta marcada perto da área. Após cruzamento, o lateral-direito Everton subiu mais que todo mundo e cabeceou no ângulo, aos 22′, dobrando a vantagem do Verdão do Oeste.
Um tanto apático no jogo, o Grêmio só levou maior perigo aos 36′, quando Nardoni arriscou de muito longe e obrigou Anderson a espalmar para escanteio. Aos 45+3′, no último lance do primeiro tempo, o próprio Nardoni tentou de novo, parando novamente em Anderson.
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Segundo tempo
Depois do intervalo, os times substituíram praticamente todos os jogadores. Wagner Leonardo, um dos que entrou, precisou sair com menos de cinco minutos em campo após sofrer um encontrão de Neto Pessoa, com a entrada do estreante Wallace. E um dos três que permaneceu no Grêmio foi Pavon, alocado no ataque após a entrada de Marcos Rocha no lugar de Willian. Foi o argentino que descontou em cobrança de falta, aos 9′, soltando um foguete da meia-lua.
Tetê, em linda jogada individual aos 37′, cortou para o pé esquerdo e bateu de fora da área. Ele tirou tanto do goleiro Rafael Santos que a bola passou a centímetros da trave. Três minutos depois, o próprio camisa 21 tentaria novamente em lance parecido, mas com menos ângulo, errando o alvo pela segunda vez seguida.
GRÊMIO 1 x 2 CHAPECOENSE
Amistoso
Data: 04/07/2026 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT)
Público presente: Não divulgado
Gols: Bolasie, 20’/1ºT (0-1); Everton, 22’/1ºT (0-2); Pavon, 9’/2ºT (1-2);
GRÊMIO: Gabriel Grando; Pavon (Tetê, 17’/2ºT), Gustavo Martins (Wagner Leonardo, intervalo; depois, Wallace, 5’/2ºT), Luís Eduardo (Kannemann, intervalo) e Pedro Gabriel (Caio Paulista, intervalo); Leo Pérez (Dodi, intervalo), Nardoni (Noriega, intervalo), Enamorado, Gabriel Mec (Monsalve, intervalo) e Willian (Marcos Rocha, intervalo); Carlos Vinícius (Riquelme, intervalo). Técnico: Luís Castro.
CHAPECOENSE: Anderson (Rafael Santos, intervalo); Everton, Rafael Thyere (Mancha, intervalo), Kauan Faria e Bruno Pacheco (João Vitor, intervalo); Bruno Matias (Balieiro, intervalo), David (Luciano, intervalo), e Giovanni Augusto (Rubens, intervalo); Ênio (Ramirez, intervalo; depois, David, 38’/2ºT), Bolasie (Neto Pessoa, intervalo) e Marcinho (Ítalo, intervalo). Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: Não divulgado
Assistentes: Não divulgado
Cartões Amarelos: Monsalve (GRE); Rafael Thyere (CHA)
Cartões Vermelhos: –
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