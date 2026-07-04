Luís Castro avalia derrota do Grêmio para a Chapecoense

O técnico do Grêmio, Luís Castro, falou sobre a derrota por 2 a 1 no amistoso deste sábado (4/7) contra a Chapecoense. Na saída do campo, no estádio Gigante do Norte, em Sinop (MT), o português avaliou os pontos que achou preponderantes para o resultado, que, segundo o próprio, não o preocupa.

Afinal, para Castro, o Grêmio teve um problema claro no primeiro tempo, quando estava com os titulares em campo: só atacava por um lado. Dessa forma, segundo a visão do treinador, o Tricolor melhorou este aspecto na etapa final.

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“Nós não conseguimos entrar pelos dois lado. Nós entramos só fundamentalmente pelo lado direito, não conseguimos pelo lado esquerdo. Mas neste segundo tempo a equipe entrou pelos dois corredores. Entrando nos corredores, libera também o corredor central. Então, neste segundo tempo entramos por três corredores, dominamos totalmente o adversário, empurramos eles para trás, eles praticamente não chegaram ao nosso gol”, analisou.

Ele, então, demonstrou qual é a sua principal preocupação após o 2 a 1 contra. Segundo ele, o resultado não o preocupa. No entanto, a baixa produção ofensiva é algo que liga um sinal de alerta ao treinador.

“Não preocupa o resultado. Preocupa sim é a produção abaixo do que pretendíamos. Nós competimos, nos atiramos ao jogo, lutamos sempre. Não nas melhores condições, como disse, mas não o fizemos da melhor forma”, avaliou.

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