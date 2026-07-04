Goleiro valoriza campanha do Paraguai após queda na Copa

O Paraguai deixou a Copa do Mundo com um misto de frustração e orgulho. Ainda assim, a seleção saiu do Lincoln Financial Field com a sensação de ter competido contra uma das favoritas ao título. Neste sábado (4), a equipe perdeu por 1 a 0 para a França, pelas oitavas de final. Porém, vendeu caro a eliminação e segurou o empate até a metade do segundo tempo. Orlando Gill virou um dos personagens da partida. Afinal, o goleiro fez grandes defesas, segurou o placar e recebeu o prêmio de melhor em campo pela Fifa. Mesmo assim, ele lamentou o pênalti que decidiu o confronto.

“Sai de cabeça erguida. Sem o pênalti, teríamos conseguido”, afirmou Gill.

A fala resumiu o sentimento paraguaio depois da eliminação. Antes do gol francês, o Paraguai montou uma forte linha defensiva e reduziu os espaços perto da área. Além disso, o time combateu com intensidade e obrigou a França a circular a bola por longos períodos. Por isso, mesmo com mais posse, os franceses criaram poucas chances claras no primeiro tempo.

França sobe de produção

Depois do intervalo, a França aumentou a pressão. Ainda assim, o Paraguai seguiu competitivo. Aos cinco minutos, Mbappé recebeu lançamento de Maignan e ficou cara a cara com Gill. No entanto, Cáceres chegou no momento certo e fez o corte. Em seguida, Dembélé finalizou sem ângulo e acertou a rede pelo lado de fora.

A França voltou a assustar aos nove minutos. Dessa vez, Koné bateu colocado de fora da área. Gill, porém, saltou bem e fez grande defesa de mão trocada. Com isso, manteve o Paraguai vivo no jogo.

O lance decisivo veio aos 19 minutos. Doué entrou na área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. Inicialmente, o árbitro Ilgiz Tantashev mandou o jogo seguir. Depois, recebeu chamado do VAR e foi ao monitor. Após a revisão, marcou pênalti para a França.

Mbappé cobrou aos 24 minutos. O camisa 10 bateu com calma, deslocou Gill e marcou o único gol da partida. Assim, a França abriu o placar em um jogo que seguia travado e tenso.

Mesmo em desvantagem, o Paraguai não desistiu. Gustavo Alfaro fez mudanças e tentou empurrar a equipe para o ataque. Mauricio entrou no meio, Ávalos reforçou a frente, e Caballero também ganhou minutos. No entanto, a França controlou melhor os espaços depois do gol.

Goleiro evita outro gol de Mbappé

Ainda assim, Gill voltou a aparecer no fim. Aos 43 minutos, Mbappé chutou cruzado, e o goleiro espalmou. Depois, aos 51, o atacante francês teve duas chances seguidas. Primeiro, finalizou da entrada da área. Na sequência, pegou o rebote. Nas duas jogadas, Gill fez grandes defesas e evitou placar maior.

Além da atuação contra a França, Gill também marcou a campanha paraguaia em outro jogo decisivo. Na fase anterior, o Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, após empate por 1 a 1. Na ocasião, o goleiro defendeu duas cobranças e também recebeu o prêmio de melhor em campo.

Por isso, mesmo com a queda, o Paraguai encerrou sua participação com uma imagem positiva. A seleção reagiu após derrota na estreia para os Estados Unidos, venceu a Turquia, empatou com a Austrália e superou a Alemanha nos pênaltis. Por fim, caiu diante da França em um jogo decidido por detalhe.

Com a vitória, a França avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Agora, a equipe enfrenta Marrocos na próxima quinta-feira (9), às 17h, no Estádio de Boston, em Foxborough, Massachusetts.

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