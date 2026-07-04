Deschamps afirma que pediu proteção a Mbappé após o apito final

A vitória da França sobre o Paraguai não terminou apenas com a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Ela também deixou um sinal de alerta para Didier Deschamps. Neste sábado (4), depois do 1 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o técnico francês revelou que pediu a jogadores do banco para protegerem Mbappé nos minutos finais.

A preocupação nasceu dentro do próprio jogo. Afinal, o Paraguai apostou em marcação forte, linha defensiva fechada e contato físico constante. Além disso, a partida teve provocações, reclamações e confusões entre jogadores das duas seleções. Por isso, Deschamps decidiu agir no fim.

“Pedi aos dois jogadores mais fortes do banco que fossem proteger Kylian no fim”, afirmou Deschamps.

Em seguida, o treinador explicou o motivo da decisão. Segundo ele, a França precisava evitar qualquer problema disciplinar ou físico antes da próxima fase.

“Não queria perder jogadores”, completou.

Mbappé vira alvo em duelo físico

A frase resumiu a tensão da noite. Durante boa parte do jogo, Mbappé virou alvo de disputas duras e provocações. Ainda no primeiro tempo, o camisa 10 deu uma caneta em Cubas, sofreu falta e empurrou o volante paraguaio. Depois disso, jogadores dos dois times se aproximaram rapidamente, e o árbitro precisou controlar os ânimos.

Além disso, Mbappé também reclamou de uma possível agressão de Galarza antes do intervalo. Já no segundo tempo, voltou a se estranhar com Cáceres. Mesmo assim, o atacante manteve a calma no lance decisivo. Aos 24 minutos, cobrou pênalti, deslocou Gill e marcou o gol da vitória francesa.

Depois da partida, Deschamps reconheceu a dificuldade do confronto. O técnico avaliou que o Paraguai impôs um jogo pouco fluido, mas competitivo.

“Não foi simples”, disse o treinador.

Logo depois, ele citou o estilo paraguaio. Para Deschamps, o adversário usou todos os meios disponíveis para tentar parar a França.

“O Paraguai joga com todos os recursos possíveis”, afirmou.

França sofre, mas encontra caminho

O treinador também comentou a agressividade do duelo. Segundo ele, o jogo não teve grande brilho técnico, mas exigiu resistência emocional dos franceses.

“Não é o futebol que vai fazer as pessoas irem ao estádio, mas houve agressividade”, declarou.

Ainda assim, a França encontrou uma forma de vencer. No primeiro tempo, a equipe teve mais posse de bola, porém criou pouco. O Paraguai montou uma linha de cinco defensores e fechou os espaços perto da área. Assim, os franceses precisaram acelerar pelos lados e arriscar de fora.

Na segunda etapa, a entrada de Doué mudou o cenário. O meia recebeu na área, passou pela marcação e caiu após contato de Diego Gómez. Inicialmente, o árbitro Ilgiz Tantashev mandou o jogo seguir. No entanto, o VAR recomendou a revisão. Após analisar o lance no monitor, ele marcou pênalti para a França.

Mbappé assumiu a cobrança e decidiu. Depois disso, o Paraguai tentou subir mais ao ataque. Porém, a França administrou melhor os espaços e ainda teve chances para ampliar. Gill, eleito melhor em campo, fez grandes defesas e evitou um placar maior.

Deschamps valoriza grupo antes das quartas

Mesmo com a vitória, Deschamps deixou claro que a classificação exigiu maturidade. Além disso, valorizou o comportamento do elenco em um jogo de muita tensão.

“Tenho um grupo unido, com excelente estado de espírito”, afirmou.

Agora, a França vira a chave para as quartas de final. A seleção enfrenta Marrocos na próxima quinta-feira (9), às 17h, no Estádio de Boston, em Foxborough, Massachusetts. Antes disso, porém, Deschamps terá de administrar o desgaste de uma partida que exigiu mais do que futebol.

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