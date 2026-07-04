Resumo da Copa neste sábado, 4/7: análise dos jogos: França e Marrocos avançam

Neste sábado, 4/7, começou a fase de oitavas de final da Copa do Mundo e o J10 mostra o resumo da Copa. E, ao fim dos jogos, já conhecemos o primeiro duelo das quartas de final. No primeiro jogo do dia, Marrocos se impôs e venceu por 3 a 0 o Canadá, em Houston. Com isso, os canadenses são os primeiros dos três anfitriões eliminados. Depois, em jogo muito truncado na Filadélfia, a França teve extrema dificuldade para vencer o raçudo (e catimbeiro) Paraguai, por 1 a 0. O gol só saiu no segundo tempo, com Mbappé cobrando pênalti.
Assim, Marrocos e França jogam pelas quartas de final no dia 9, em Boston, valendo vaga para a semifinal. Previsão de grande jogo. Afinal, estarão em campo o melhor europeu na Copa até aqui contra o melhor africano. E que se conhecem muito bem.
Veja o resumo dos jogos da Copa
MARROCOS 3 X 0 CANADÁ
Apesar de o Canadá começar o jogo muito bem e quase marcar em duas oportunidades antes dos dez minutos, Bono salvou, Marrocos conseguiu equilibrar o jogo. E, mesmo perdendo seu artilheiro Saliba (machucado) antes da parada para técnica, Rahimi entrou e conseguiu manter uma boa pegada. E foi Rahimi quem sofreu a falta que gerou o primeiro gol marroquino. Aos 26 minutos, esta falta pela direita, perto da área, foi cobrada por Hakimi. O craque do PSG rolou para o chute de Ounahi: 1 a 0.
No segundo tempo, o Canadá rondou a área, mas falhou nos arremates. Tanto que não acertava o alvo. Marrocos, por sua vez, era eficaz. Assim, aos 37 minutos, Ounahi recebeu de Brahim Díaz e ampliou. Ainda deu tempo para uma cabeçada de Rahimi na trave e o mesmo Rahimi, no finzinho, fazer o terceiro gol. Marrocos pronto para enfrentar a França.