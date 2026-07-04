Resumo da Copa neste sábado, 4/7: análise dos jogos: França e Marrocos avançam

Neste sábado, 4/7, começou a fase de oitavas de final da Copa do Mundo e o J10 mostra o resumo da Copa. E, ao fim dos jogos, já conhecemos o primeiro duelo das quartas de final. No primeiro jogo do dia, Marrocos se impôs e venceu por 3 a 0 o Canadá, em Houston. Com isso, os canadenses são os primeiros dos três anfitriões eliminados. Depois, em jogo muito truncado na Filadélfia, a França teve extrema dificuldade para vencer o raçudo (e catimbeiro) Paraguai, por 1 a 0. O gol só saiu no segundo tempo, com Mbappé cobrando pênalti. Assim, Marrocos e França jogam pelas quartas de final no dia 9, em Boston, valendo vaga para a semifinal. Previsão de grande jogo. Afinal, estarão em campo o melhor europeu na Copa até aqui contra o melhor africano. E que se conhecem muito bem. Veja o resumo dos jogos da Copa MARROCOS 3 X 0 CANADÁ Apesar de o Canadá começar o jogo muito bem e quase marcar em duas oportunidades antes dos dez minutos, Bono salvou, Marrocos conseguiu equilibrar o jogo. E, mesmo perdendo seu artilheiro Saliba (machucado) antes da parada para técnica, Rahimi entrou e conseguiu manter uma boa pegada. E foi Rahimi quem sofreu a falta que gerou o primeiro gol marroquino. Aos 26 minutos, esta falta pela direita, perto da área, foi cobrada por Hakimi. O craque do PSG rolou para o chute de Ounahi: 1 a 0. No segundo tempo, o Canadá rondou a área, mas falhou nos arremates. Tanto que não acertava o alvo. Marrocos, por sua vez, era eficaz. Assim, aos 37 minutos, Ounahi recebeu de Brahim Díaz e ampliou. Ainda deu tempo para uma cabeçada de Rahimi na trave e o mesmo Rahimi, no finzinho, fazer o terceiro gol. Marrocos pronto para enfrentar a França.

FRANÇA 1 X 0 PARAGUAI

O jogo foi uma batalha para a França. No primeiro tempo, o time europeu, favorito ao título, foi parado na catimba e na retranca ferrenha do Paraguai, com nove dentro da sua área e obrigando a França a tentar chutes de fora da área, sem muito efeito. E os chuveirinhos foram rechaçados pelos zagueiros.

Na etapa final, a França seguiu em cima, mas, nos primeiros 20 minutos, o máximo que conseguiu foi um chute de Koné que o goleiro Gill defendeu. Contudo, após a entrada de Doué, a coisa mudou. Com cinco minutos depois de entrar no lugar de Barcola, Doué conseguiu o que ninguém conseguia: fazer os lances na área paraguaia sem dribles e levar falta de Diego Gómez. O juiz achou que iniciava a jogada e nada deu. Mas, quando foi ao VAR, confirmou o pênalti. Aos 24 minutos, Mbappé cobrou. Bola para um lado e goleiro para o outro. Seu sétimo gol na competição (artilheiro da competição ao lado de Messi).

Somente aí o Paraguai começou a tentar alguma coisa no ataque, dando chance para contra-ataques franceses. Na melhor, Mbappé recebeu livre e chutou. Gill fez defesa parcial. Boltou para Mbappé, que chutou novamente e, de novo, Gill defendeu. Mbappé, apesar de muito marcado e pouco conseguindo ser efetivo, foi importante, pois não entrou na pilha paraguaia. Aliás, ele mesmo deu umas provocadinhas que tiraram os paraguaios do sério. Que venha Marrocos.

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