Leverkusen inaugura parceria com instituto social de Jorginho, campeão em 94

Assim como em 2025, a equipe alemã Bayer Leverkusen, que disputa a elite local, está no Brasil. Desta vez, porém, sem o elenco e com outro propósito. Afinal, o clube iniciou uma parceria com o Instituto Bola Pra Frente, organizado pelo ex-jogador Jorginho, campeão com o Brasil em 1994. A inauguração, por sinal, está marcada para esta segunda-feira (6), no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O ex-atacante Paulo Sérgio, revelado pelo Corinthians, é outro que estará presente. O projeto une esporte, educação e qualificação profissional. Além disso, promove ações de inclusão e amplia oportunidades para adolescentes do Rio de Janeiro. O clube alemão financiará uma atividade do Instituto dedicada à preparação de jovens para o mercado de trabalho. Dessa forma, os participantes desenvolverão habilidades pessoais e profissionais. Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalecerá a autonomia e ampliará as perspectivas de futuro dos educandos.

A programação também marcará a inauguração de um mural em grafite no Parque Madureira. O artista Igor Izy, ex-aluno do Instituto Bola Pra Frente, assina a obra. Assim, o mural representará a união entre esporte, arte e transformação social. Além disso, homenageará um espaço frequentado diariamente pelos jovens da instituição. O Bola Pra Frente foi inaugurado em 2000, em uma parceria de Jorginho com Bebeto, outro campeão do mundo em 1994.

Forte presença no Brasil?

Após o evento de inauguração, os convidados visitarão a sede da organização, em Deodoro, também na Zona Norte da capital fluminense. Lá, conhecerão os projetos sociais e acompanharão atividades com crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto. A parceria integra a estratégia do Leverkusen para ampliar sua presença no Brasil. Entretanto, o clube pretende ir além da formação de atletas. A prioridade inclui a construção de relações duradouras com organizações que promovem impacto social. Segundo o executivo, o clube deseja ampliar parcerias e fortalecer iniciativas locais. Além disso, ele destaca a academia liderada pelo ex-jogador Paulo Sérgio e o novo projeto desenvolvido com Jorginho.

“Gostamos muito do futebol brasileiro e de estar no Brasil. Temos a Academia de Futebol com o Paulo Sérgio (em São Paulo), que completou um ano, além de muitos ex-jogadores brasileiros ligados ao Bayer Leverkusen. Nossa intenção é estar regularmente no país para manter contato, desenvolver projetos, criar novas ideias e também fortalecer iniciativas como a parceria com o Jorginho, no projeto Bola Pra Frente”, comentou Fernando Carro.

Por fim, Fernando Carro avalia positivamente a profissionalização do futebol brasileiro. Na visão do executivo, empresas fortalecem clubes e ampliam investimentos. Consequentemente, o setor ganha eficiência e competitividade. Ao mesmo tempo, projetos sociais como essa parceria demonstram que o futebol também transforma vidas fora dos gramados.

“Sem dúvida, contar com uma empresa forte por trás ajuda o futebol a se profissionalizar e a crescer. Independentemente da contratação de jogadores, queremos manter uma relação próxima com o Brasil, porque é um mercado importante para nós, do qual gostamos e com o qual temos uma ligação construída ao longo de muitos anos.”, concluiu o dirigente, que é espanhol.

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