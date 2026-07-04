ASSINE JÁ!
Jogada10

Leverkusen inaugura parceria com instituto social de Jorginho, campeão em 94

Leverkusen inaugura parceria com instituto social de Jorginho, campeão em 94
Leverkusen inaugura parceria com instituto social de Jorginho, campeão em 94 -

Assim como em 2025, a equipe alemã Bayer Leverkusen, que disputa a elite local, está no Brasil. Desta vez, porém, sem o elenco e com outro propósito. Afinal, o clube iniciou uma parceria com o Instituto Bola Pra Frente, organizado pelo ex-jogador Jorginho, campeão com o Brasil em 1994. A inauguração, por sinal, está marcada para esta segunda-feira (6), no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O ex-atacante Paulo Sérgio, revelado pelo Corinthians, é outro que estará presente. O projeto une esporte, educação e qualificação profissional. Além disso, promove ações de inclusão e amplia oportunidades para adolescentes do Rio de Janeiro. O clube alemão financiará uma atividade do Instituto dedicada à preparação de jovens para o mercado de trabalho. Dessa forma, os participantes desenvolverão habilidades pessoais e profissionais. Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalecerá a autonomia e ampliará as perspectivas de futuro dos educandos.

A programação também marcará a inauguração de um mural em grafite no Parque Madureira. O artista Igor Izy, ex-aluno do Instituto Bola Pra Frente, assina a obra. Assim, o mural representará a união entre esporte, arte e transformação social. Além disso, homenageará um espaço frequentado diariamente pelos jovens da instituição. O Bola Pra Frente foi inaugurado em 2000,  em uma parceria de Jorginho com Bebeto, outro campeão do mundo em 1994.

Forte presença no Brasil?

Após o evento de inauguração, os convidados visitarão a sede da organização, em Deodoro, também na Zona Norte da capital fluminense. Lá, conhecerão os projetos sociais e acompanharão atividades com crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto. A parceria integra a estratégia do Leverkusen para ampliar sua presença no Brasil. Entretanto, o clube pretende ir além da formação de atletas. A prioridade inclui a construção de relações duradouras com organizações que promovem impacto social. Segundo o executivo, o clube deseja ampliar parcerias e fortalecer iniciativas locais. Além disso, ele destaca a academia liderada pelo ex-jogador Paulo Sérgio e o novo projeto desenvolvido com Jorginho.

“Gostamos muito do futebol brasileiro e de estar no Brasil. Temos a Academia de Futebol com o Paulo Sérgio (em São Paulo), que completou um ano, além de muitos ex-jogadores brasileiros ligados ao Bayer Leverkusen. Nossa intenção é estar regularmente no país para manter contato, desenvolver projetos, criar novas ideias e também fortalecer iniciativas como a parceria com o Jorginho, no projeto Bola Pra Frente”, comentou Fernando Carro.

Por fim, Fernando Carro avalia positivamente a profissionalização do futebol brasileiro. Na visão do executivo, empresas fortalecem clubes e ampliam investimentos. Consequentemente, o setor ganha eficiência e competitividade. Ao mesmo tempo, projetos sociais como essa parceria demonstram que o futebol também transforma vidas fora dos gramados.

“Sem dúvida, contar com uma empresa forte por trás ajuda o futebol a se profissionalizar e a crescer. Independentemente da contratação de jogadores, queremos manter uma relação próxima com o Brasil, porque é um mercado importante para nós, do qual gostamos e com o qual temos uma ligação construída ao longo de muitos anos.”, concluiu o dirigente, que é espanhol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

 

As mais lidas
    Recomendadas