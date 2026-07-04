Roberto Assaf: Flamengo empata jogo movimentado no Algarve

O empate de 2 a 2 fez justiça a um jogo equilibrado, no aspecto geral, no confronto entre Flamengo e River Plate, disputado no Algarve, em Portugal. O amistoso valeu pela movimentação, notadamente no primeiro tempo, quando surgiram os gols.

O Flamengo começou bem melhor, desperdiçando gols, mas quem marcou foi o River Plate, com Sebastian Driussi, logo aos quatro minutos. O time carioca continuou atacando, e virou o placar, com Samuel Lino aos 29, em chute longo, e Bruno Henrique, aos 33, em bela jogada na área, em chute cruzado. Mas o mesmo Driussi empatou, aos 37, explorando novamente os muitos erros da defesa rubro-negra.

O Flamengo retornou para a etapa derradeira sem mudanças, e mostrando superioridade sobre o adversário, tanto que Ayrton Lucas perdeu excelente chance para marcar, aos cinco minutos. Aos 13, começaram as muitas substituições, e o jogo retomou o equilíbrio, embora mais cadenciado. Aos 20, Tobias Goytia bateu forte, para boa defesa de Rossi. Mas é fato que Léo Jardim trocou o time quase inteiro, lançando jogadores de qualidade duvidosa, e o River Plate, não aproveitava, pois parecia ainda desentrosado, tornando a partida arrastada, no qual poderia qualquer um dos times poderia vencer.

A equipe argentina cresceu no fim, com domínio da bola, mas não criava oportunidades efetivas. E quem jogou a vitória fora foi Wallace Yan, que entrou livre e chutou em cima de Santiago Beltran, após de Lorran. Quando o confronto terminou, alívio geral, pois os adversários, desfigurados, pareciam esgotados.