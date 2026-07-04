Indo na contramão dos outros times brasileiros, o Atlético-MG não deverá realizar amistosos nesta intertemporada. Assim, a equipe se dedica em uma intensa preparação física, algo exaltado pelo lateral-direito Natanael após o treino deste sábado (4/7) na Cidade do Galo. O jogador, afinal, salientou a preparação do Galo, projetando um bom segundo semestre de temporada.

Em material divulgado pelo próprio Atlético-MG, o lateral de 24 anos explicou que os jogadores estão aproveitando o período para melhorar em diversos aspectos. Afinal, segundo o próprio, os intensos treinos atuam em melhorias técnicas, táticas e físicas, além da absorção de ideias do técnico Eduardo Domínguez.

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“Acho que são duas semanas muito produtivas. A gente vem trabalhando muito intensamente, tanto na parte física, na parte técnica, na parte tática também. Estamos absorvendo as ideias do professor Eduardo Domínguez, tentando colocar elas dentro do nosso modelo de jogo. Creio que estão sendo dias bem produtivos pra gente”, analisou o lateral.

Para Natanael, que realizou 23 partidas em 2026 (21 como titular), a preparação intensa ajudará aos atletas a adquirir um melhor ritmo na volta aos jogos. Assim, salienta que o elenco do Atlético visa um segundo semestre positivo.

“A gente vem dando o nosso máximo no dia a dia, durante os jogos vai ser mais fácil a gente voltar a ter ritmo de jogo. A gente sabe que, dando o nosso melhor no dia a dia, nos treinamentos – e tem sido treinos muito proveitosos junto com a comissão, o grupo tem assimilado muito bem os trabalhos – a nossa volta vai ser muito boa. Projetamos um segundo semestre ainda melhor que o primeiro”, finalizou.

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