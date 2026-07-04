No Beira-Rio, Internacional vence o Coritiba em jogo-treino

O Internacional derrotou o Coritiba na tarde deste sábado (4/7) em jogo-treino realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A atividade, disputada em três tempos de 30 minutos, terminou em 1 a 0 para os donos da casa, ainda que o estádio não tenha recebido torcedores.

Mercado, aproveitando cruzamento de Carbonero no primeiro tempo, marcou o gol único do treino. O duelo, aliás, contava com substituições ilimitadas para ambas as equipes, que realizam intertemporada visando seus objetivos para o segundo semestre.

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Agora, o elenco colorado ganha folga neste domingo (5/7), retornando aos trabalhos na segunda-feira (6/7), no CT Parque Gigante. Assim, o time do técnico Paulo Pezzolano dará início à terceira semana de preparação para o retorno das competições. Antes, porém, na quarta (8/7), enfrentará o Cerro Largo (URU), em novo teste.

O Coritiba, por sua vez, contou com diversos jovens durante o jogo-treino. Ao todo, o técnico Fernando Seabra utilizou 31 atletas na movimentação, incluindo sete jogadores da base. A minutagem foi igualitária para todos, aliás. Seabra esteve próximo de deixar o Coxa para assumir o Vasco, mas permaneceu no cargo após entraves com a equipe carioca.

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