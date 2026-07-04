Tuchel brinca com rumores sobre uso de viagra na Inglaterra

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, respondeu neste sábado (4/7) uma pergunta que pairava no ar desde a classificação inglesa às oitavas de final da Copa do Mundo. Afinal, após tabloides do país afirmarem que a WADA (Agência Mundial Antidoping) abriria uma autorização especial para o uso de citrato de sildenafila, que trata a disfunção erétil e poderia ajudar a reduzir efeitos da altitude da Cidade do México, especulou-se que jogadores utilizariam “viagra” antes da partida contra os donos da casa, neste domingo (5/7).

“A informação não procede, não é verdade”, limitou-se a responder o treinador durante a coletiva na véspera da partida, arrancando risos dos presentes na entrevista. Ele, então, citou também o retorno da Inglaterra ao estádio Azteca em Copas do Mundo, 40 anos depois da derrota para a Argentina com show de Maradona.

LEIA MAIS: Resumo da Copa neste sábado, 4/7: análise dos jogos: França e Marrocos avançam

“Todo mundo se lembra do gol, é um icônico gol no Azteca, uma grande decepção para a Inglaterra. É doloroso, ainda dói, mas não estamos aqui para vingança. Não é nem o mesmo oponente. Estamos aqui em ótimo espírito”, disse.

Altitude: Tuchel revela dor de cabeça

Retornando ao assunto altitude, Tuchel revelou que não se sentiu bem com os efeitos. A Cidade do México, afinal, fica a cerca de 2.250m acima do nível do mar, diminuindo a pressão atmosférica e chegando a causar diversos sintomas, como cansaço, dor de cabeça e desidratação.

“Sentimos até mesmo se não treinarmos. Senti um pouco de dor de cabeça, não dormi tão bem quanto nos dias anteriores. Mas nada que não possa suportar, se adaptar. Acho que os jogadores sentiram no começo do treino. É a realidade. Não podemos nos adaptar fisicamente, mas chegamos um dia antes para experimentar antes, e não no aquecimento. Teremos o aquecimento pré-jogo para sentir a velocidade da bola. Não é estranho eles começarem tão fortes. Vai ser muito difícil para a gente nos primeiros 20, 30 minutos. Mas acho que estamos numa boa posição”, revelou.

A partida entre México e Inglaterra ocorre neste domingo, às 21h (de Brasília). Quem avançar pode estar no caminho do Brasil, já que o vencedor deste duelo encara quem passar do confronto entre a Seleção e a Noruega, também no domingo, mas às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.