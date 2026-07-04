Copa do Mundo: onde assistir aos jogos deste domingo, 5 de julho

Neste domingo, 5/7, dois jogos pelas oitavas de final vão parar o planeta. Primeiramente, às 17h (de Brasília), a seleção do Brasil enfrenta a Noruega no MetLife, em Nova York/Nova Jersey. Os brasileiros avançaram após eliminar o Japão. Já a Noruega passou pela Costa do Marfim por 2 a 1, graças a um gol do artilheiro Haaland. Aliás, o goleador, que tem cinco gols na competição, deverá travar um grande duelo com Vini Jr., com quatro gols. Além disso, que não faltou foram memes sobre os dois.

Depois, às 21h (de Brasília), no Azteca, a seleção do México, que tem quatro vitórias em quatro jogos neste Mundial, tentará uma vaga às quartas de final. Mas não será fácil, Afinal, o confronto será diante da Inglaterra, que tem em Kane seu grande protagonista e, com cinco gols, também disputa a artilharia (no momento, os ponteiros são Mbappé e Messi, ambos com 7 gols).

Importante: o vencedor de Brasil x Noruega enfrentará exatamente o vencedor de México x Inglaterra. O jogo será no dia 11, em Miami.

Veja onde assistir aos jogos deste domingo

17h – Brasil x Noruega – A partida terá transmissão da Globo e SBT (TV aberta), SporTV (Fechada), Cazé TV (Youtube), GE (Streaming) e da NSports.

21h – México x Inglaterra – A partida terá transmissão da CazéTV.