Chegou, enfim, o “Dia do Pagamento”! Afinal, neste domingo (5), no MetLife, em Nova Jersey, os brasileiros têm contas a acertar com a Noruega e Haaland, a partir de 17h (horário de Brasília). O encontro entre a Seleção e os nórdicos é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em caso de empate, a série vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, os times definem a vaga nos pênaltis. Quem avançar pega Inglaterra ou México, em Miami, na ensolarada Flórida.

O Brasil, de antemão, nunca venceu a Noruega. Em quatro confrontos, são dois empates e duas derrotas. Corta para 1988! Tudo igual entre 1 a 1, em amistoso, score que se repetiu em 2006, em outro prélio amistoso. Em 1997, no ciclo para a Copa da França, a Seleção caiu por 4 a 2, em uma Data Fifa da época. No Mundial de 1998, mais um insucesso da equipe verde-amarela: 2 a 1, de virada, para os vikings, pela fase de grupos daquela competição.

No entanto, não é apenas um retrospecto negativo ou um jejum que entrará em campo no tapete verde de East Rutherford. O adversário deste fim de semana é a única seleção do planeta que nunca perdeu para o Brasil, algo que torna este confronto de mata-mata ainda mais interessante para o amante do esporte bretão.

“Acho que o retrospecto pode servir como uma motivação para encerrarmos a escrita de não vencer a Noruega. Esperamos que, nesse jogo tão especial, a gente possa dar o melhor para sair feliz e contente com a vitória”, colocou o lateral-esquerdo Douglas Santos.

Quem consegue parar o grandalhão da Noruega?

Individualmente, o nome de Haaland foi repetido incessantemente durante a semana. O mastodôntico viking é um dos principais centroavantes do mundo, disputa prêmios de melhor do mundo e está sempre no caminho de alguns jogadores brasileiros na Premier League. Jogador do Manchester City, é comum ver o grandalhão se engalfinhando com Gabriel Magalhães, do Arsenal e da Seleção Brasileira. Apesar do politicamente correto no discurso, já rolou até provocação, com o nórdico atirando a bola contra o rival caído.

No raio-x, Haaland obteve resultados melhores no Campeonato Inglês, com cinco vitórias e seis gols. Houve três empates e somente três vitórias para o beque brasileiro. O centroavante da Noruega ainda soma mais três gols diante de Marquinhos, jogador do Paris Saint-Germain que deve formar a dupla de zaga com Gabriel Magalhães neste domingo.

O cenário, portanto, pode se desenhar de forma preocupante. No Brasil, os jogadores da Premier League sabem muito bem, então, o perigo que representa o camisa 9 da seleção europeia.

“Todo mundo conhece Haaland. Não tenho que explicar ao meu zagueiro como ele joga. Magalhães conhece melhor que eu porque jogou contra muitas vezes. Estamos focados em preparar bem o jogo, incluindo as características de Haaland. Temos em conta que é um atacante muito, muito perigoso”, sublinhou o técnico Carlo Ancelotti, no último sábado, na conferência de imprensa na prévia do choque contra os nórdicos.

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