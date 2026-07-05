Haaland não é norueguês? Entenda a origem do artilheiro que enfrenta o Brasil

O jogador mais badalado da Noruega, que enfrenta o Brasil neste domingo, às 17h, em Nova Jersey, não nasceu no país nórdico. Isso mesmo, Erling Haaland tem origem inglesa por causa de seu pai, que jogava pelo Leeds United no ano 2000.

Portanto, o artilheiro poderia ter escolhido defender a seleção de Harry Kane. Mas, apesar das sondagens, essa possibilidade nunca passou pela cabeça de Haaland. Desde cedo, ele foi influenciado pela família e se mudou para a Noruega ainda criança.

O motivo da saída precoce da Inglaterra foi um problema crônico no joelho de Alf-Inge, além de uma lesão causada por Roy Keane, do Manchester United. Em 2004, o pai de Haaland jogava pelo Manchester City e sofreu uma falta dura do rival. A partir daí, nunca mais foi o mesmo e não teve o contrato renovado.

A pequena Bryne vira casa

A família, então, se instalou em Bryne, cidade de apenas 13 mil habiitantes no Centro-Oeste da Noruega. Foi lá que Af-Inge começou sua carreira e viria encerrá-la alguns anos depois. Seguindo os passos do pai, Haaland também deu os primeiros chutes no clube da cidade – o Bryne FK.

Aos 15 anos, após a estreia como profissional, o camisa 9 já vestia a farda vermelha norueguesa nas categorias de base. E não pensou duas vezes em decidir defender o país, mesmo quando os ingleses fizeram contato. Afinal, aos 18, foi o artilheiro do Campeonato Austríaco pelo Red Bull Salzburg, o que chamou a atenção.

Nove gols em só jogo

Pouco antes disso, o Mundial sub-20, em 2019, foi testemunha de um jogo histórico para Haaland. Afinal, ele marcou nove gols pela Noruega no 12 a 0 sobre Honduras. Claro, terminou como o principal goleador do torneio. De lá para cá, a história é conhecida. Presença constante na seleção, já fez 60 em 53 partidas – a melhor média entre os craques que disputam a Copa do Mundo.

O atacante já revelou que gosta do Brasil e é fã do futebol que a Seleção historicamente sempre praticou. Mas a partir das 17h deste domingo estará do outro lado do campo, em busca da inédita classificão de seu país para as quartas de final de um Mundial.

“Eu torço pro Brasil, tenho alguns amigos lá. Minha agente é brasileira. Então, é isso, eu gosto muito do Brasil”, disse o craque, que já até apareceu nas redes sociais com a camisa do Flamengo e do Corinthians, presentes de ex-companheiros.

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