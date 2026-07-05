Seleção de Cabo Verde é recebida com festa após Copa

A seleção de Cabo Verde foi recebida com festa após a campanha histórica na Copa do Mundo de 2026. A delegação cabo-verdiana desembarcou no país neste domingo (5) depois da eliminação para a Argentina, na segunda fase da competição. Contudo, mesmo com a derrota, os jogadores foram recebidos com muita festa, em uma demonstração de orgulho.

O retorno ao país aconteceu justamente no Dia da Independência de Cabo Verde. Portanto, a federação de futebol aproveitou para realizar uma carreata pelas ruas da capital para celebrar a campanha histórica dos “Tubarões Azuis”. O goleiro Vozinha, que ganhou milhões de seguidores durante a Copa, foi um dos nomes mais festejados.

Após desembarcar no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, a delegação cabo-verdiana seguiu um trajeto por bairros tradicionais da Cidade da Praia. Assim, a carreata passou por Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha e Quebra Canela. Dessa forma, os torcedores aproveitaram para enaltecer os jogadores, que fizeram uma campanha histórica na Copa.

Cabo Verde estreou em Copas do Mundo em 2026. Os “Tubarões Azuis” se classificaram para o mata-mata após empatar com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos. Na segunda fase encarou a atual campeã Argentina. Os cabo-verdianos fizeram um jogo duro. Contudo, perderam por 3 a 2, na prorrogação.

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