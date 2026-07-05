Jürgen Klopp deve ser o novo técnico da Alemanha no ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Sem clube desde 2024, o treinador alemão aceitou a proposta da federação alemã para comandar a seleção nos próximos quatro anos, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Dessa forma, ele chega para assumir o lugar de Julian Nagelsmann.

A Alemanha decepcionou mais uma vez. Após o título mundial em 2014, os alemãs sequer passaram da fase de grupos em 2018, na Rússia, e em 2022, no Catar. Dessa vez, passou da fase classificatória. No entanto, caiu para o Paraguai, nos pênaltis, na segunda fase. Assim, o técnico Julian Nagelsmann foi demitido do cargo.

Desde que deixou o Liverpool, Jürgen Klopp se tornou diretor global da Red Bull. No novo cargo, ele ajudou na “visão estratégica”, auxiliou os diretores esportivos e deu suporte na operação global de olheiros, além de ajudar no desenvolvimento de treinadores. Ele tem contrato até 2029. Portanto, precisa resolver a rescisão contratual.

Jürgen Klopp está livre no mercado desde 2024, quando deixou o Liverpool após nove anos no comando. O treinador alemão se despediu com 491 jogos, 305 vitórias, 99 empates e 87 derrotas, conquistando todos os títulos possíveis. Além disso, também conquistou o título da Liga dos Campeões na temporada 2018/19.

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