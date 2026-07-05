Ex-mulher do goleiro Bruno reaparece após três dias desaparecida

Após três dias desaparecida, a ex-mulher do goleiro Bruno deu entrada no Hospital João XXIII, neste último sábado (4), em Belo Horizonte. Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, estava desaparecida desde a última quinta-feira (2), quando deixou várias cartas de despedida. O estado de saúde é considerado delicado, de acordo com a “Itatiaia”.

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza está entubada e em observação. Na última quinta, ela saiu de casa pela manhã e deixou os filhos aos cuidados da avó materna. Contudo, ela não voltou para a casa, nem teve contato com outros familiares. Dessa forma, o marido registrou Boletim de Ocorrência após encontrar cartas de despedida.

Em uma das cartas, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza pede socorro e revela estar sofrendo ameaças de agiotas. No celular da mulher, o marido encontrou conversas com os homens que cobravam a suposta dívida. Assim, a Polícia Civil de Minas Gerais tratou o caso como desaparecimento voluntário, sem indícios de crime.

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza era esposa do goleiro Bruno Fernandes quando Eliza Samúdio desapareceu, em junho de 2010. A mulher, aliás, acabou presa e denunciada por sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do jogador e, hoje, goleiro do Botafogo. Porém, em 2013, quando Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, ela foi absolvida.

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