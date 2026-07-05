CazéTV transmitirá mais uma competição top do futebol! Confira

A CazéTV segue conquistando os direitos de transmissão de torneios internacionais. Afinal, após adquirir as principais ligas europeias, neste sábado, 4/7, a Cazé confirmou que fechou novo contrato e transmitirá todos os jogos da Eurocopa de 2028 no YouTube. A informação foi divulgada durante a partida em que a França eliminou o Paraguai pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

A competição será entre 9 de junho e 9 de julho de 2028, no Reino Unido, que engloba quatro países diferentes: Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. Ao todo, serão 51 jogos.

“Essa conquista é de todos nós. Vocês estiveram com a gente desde o começo. Acreditaram, acompanharam, vibraram, criticaram, fortaleceram e ajudaram a construir tudo isso com a gente. É graças a essa comunidade que hoje a CazéTV pode seguir trazendo os maiores eventos do mundo para todo brasileiro assistir, ao vivo e de graça, no YouTube”, disse o narrador Luís Felipe Freitas durante a transmissão.

Mas vale lembrar que as maiores audiências mundiais do YouTube em transmissões ao Vivo são da CazéTV. Porém, ela vem sistematicamente quebrando marcas a cada rodada da Copa. E neste domingo, durante Brasil x Noruega, deve alcançar número impressionante. Afinal, a cada jogo da Seleção o número só aumenta.

Cazé TV impera: Veja abaixo o Top 5 mundial (simultâneo) do Youtube

Brasil x Japão: 21 milhões

Portugal 2 x 1 Croácia: 20,0 milhões

Brasil x Escócia: 17,8 milhões

França 1 x 0 Paraguai: 17,2 milhões

Brasil x Haiti: 16,1 milhões

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