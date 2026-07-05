Portugal x Espanha: chegou a hora dos portugueses darem o troco?

Uma das maiores rivaldades da Europa será colocada à prova nas oitavas de final da Copa do Mundo. Reeditando o mesmo confronto da mesma fase na Copa de 2010 e a decisão da Liga das Nações, Portugal e Espanha se enfrentam na tarde desta segunda-feira (06), às 17h, de Brasília, em Arlington, no Texas.

As seleções tiveram cenários diferentes na segunda fase para garantirem a classificação. A La Roja venceu com tranquilidade a Áustria por 3 a 0, sem passar por sustos ao longo do jogo. Por outro lado, os lusos tiveram um duelo duro contra Croácia, vencendo de virada e com direito a gol anulado no último lance.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo e pelo SBT, pelo SporTV e pela NSports na TV fechada, pelo canal do YouTube da CazéTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Como chega Portugal

Depois do drama da classificação, a seleção portuguesa espera enfim provar porque chegou no Mundial como uma das favoritas ao título. Até aqui, a seleção de Roberto Martínez vem decepcionando, principalmente com o seu meio-campo estrelado, que ainda não conseguiu ser um fator diferencial na competição. A esperança fica com Cristiano Ronaldo, que já marcou três vezes nesta Copa.

Como chega a Espanha

Com um cenário mais aliviado, a Fúria chega mais tranquila para as oitavas de final. Afinal, a seleção conseguiu ter um bom desempenho contra a Áustria e afastou as críticas de que estava devendo durante a fase de grupos. Agora, fica a expectativa se Luis de la Fuente poderá contar com jogadores que estão retornando de lesão, como Yeremy Pino, Victor Muñoz e Nico Williams. Além disso, a partida é um grande portal de esperança para os mais supersticiosos, já que a Espanha venceu Portugal nas oitavas de final quando conquistou o título em 2010.

PORTUGAL X ESPANHA

Copa do Mundo – oitavas de final

Data e horário: 06/07/2025 (segunda-feira), às 17h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Arlington (EUA)

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Rafael Leão e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

ESPANHA: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Baena e Dani Olmo; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Não divulgado.

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