Memphis pode ativar cláusula e receber mais R$ 3 milhões

Em meio a indefinição sobre o futuro, Memphis Depay pode receber mais R$ 3 milhões do Corinthians. Afinal, caso seja relacionado para mais duas partidas, o atacante holandês vai ativar uma cláusula contratual por jogar em 50% dos jogos desde agosto do ano passado. A informação é do “Meu Timão”.

Memphis Depay disputou 32 dos 65 jogos do Corinthians desde agosto do ano passado. O gatilho contrato prevê que a meta seja batida até o final deste mês. Portanto, ele precisa jogar em dois dos próximos três jogos até o fim de julho. O Corinthians enfrenta Remo e Athletico-PR, na Neo Química Arena, além do Bahia, na Fonte Nova.

Contudo, o Corinthians precisa resolver uma pendência contratual. Afinal, Memphis Depay não possui registro válido nos sistemas da Federação Paulista de Futebol (FPF) e da CBF. O motivo é um erro do próprio Timão, que informou que o atacante holandês tinha contrato até 20 de junho.

O Corinthians negocia a renovação do contrato com Memphis Depay. Contudo, o Timão ofereceu valores inferiores. Dessa forma, as partes ainda não chegaram a um acordo. Aliás, vale lembrar que o clube paulista deve R$ 42 milhões para o atacante holandês e também tenta amortizar a dívida para renovar o vínculo.

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