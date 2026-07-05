Reforço do Cruzeiro, Gabriel Pec chega em Belo Horizonte

Novo reforço do Cruzeiro para a temporada, o meia-atacante Gabriel Pec desembarcou neste domingo (5) em Belo Horizonte. Na chegada, o jogador destacou o carinho da torcida. Afinal, ele celebrou o acerto, elogiou o elenco e revelou que o apoio da torcida serviu de motivação para fechar com o clube mineiro.
“Estou muito feliz pela chegada no Cruzeiro. Eu recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início da negociações. O Cruzeiro é um clube gigante, com uma torcida gigante, está disputando grandes competições com um elenco muito forte, cheio de craques, então acho que posso me encaixar para ajudar o Cruzeiro”, disse.
Gabriel Pec, de 26 anos, estava no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e tinha contrato até o fim de 2028. Dessa forma, o Cruzeiro desembolsou 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 63 milhões) para contratar o meia-atacante. Assim, o jogador vai assinar contrato de cinco anos com a Raposa.
Revelado no Vasco, Gabriel Pec retorna ao futebol brasileiro após quase três anos no exterior. No Gigante da Colina, marcou 26 gols e 14 assistências em 178 jogos. Já pelo Los Angeles Galaxy, foram 101 partidas, 43 gols e 28 assistências. Nesta temporada, Pec disputou 20 jogos, marcou 11 gols e deu quatro assistências.
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