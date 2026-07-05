Santos deve buscar solução “caseira” para sequência da temporada

Em meio aos problemas financeiros, o Santos não deve buscar reforços na próxima janela de transferências. Dessa forma, o técnico Cuca vai precisar encontrar soluções “caseiras” para a sequência da temporada. Assim, o treinador aproveitou o período de preparação durante a Copa do Mundo de 2026 para observar mais os jogadores da base.

“Eu gosto de fazer esse trabalho. Promover jovens jogadores e resgatar jogadores abaixo e me sinto bem. Meu prazer é trabalho. O Santos tem um ano político e temos dificuldades nesse momento. Tivemos cinco saídas e nenhuma chegada. Já estava curto, então buscamos na base. Eles aproveitaram bem e da um ânimo para todo mundo”, disse Cuca.

O Santos venceu o União São João por 3 a 0, neste último sábado (4), em amistoso no Pacaembu. Dessa forma, o Peixe aproveitou para promover as estreias do goleiro João Pedro, dos volantes Vinicius Fabri e Nicola Profeta, e do meia-atacante Pepe Fermino. Já outros jogadores voltaram a receber chance no profissional.

Sem Neymar por causa da Copa do Mundo, o Santos tem o elenco quase completo à disposição na preparação. O Peixe ocupa o 15º lugar no Brasileirão com 21 pontos, apenas um a mais do que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso será contra o Botafogo, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

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