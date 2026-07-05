Rapper faz show com novo terceiro uniforme do Flamengo

O rapper 2ZDinizz revelou o novo terceiro uniforme do Flamengo para a temporada. Afinal, o artista surpreendeu a todos ao vestir a nova terceira camisa durante um show, neste último sábado (4), em Macapá. A nova peça deve chegar às lojas ainda neste mês de julho, mas ainda não tem data definida para o lançamento.

A nova terceira camisa do Flamengo, produzida pela linha Originals, tem uma pegada retrô. A peça é predominantemente vermelha, com detalhes em preto e branco. O escudo do remo, em homenagem à origem do clube, continuou. Afinal, já estava na terceira camisa do ano passado, considerada um sucesso.

Além disso, a camisa tem gola V na cor branca com detalhes rubro-negros nas bordas. O padrão, aliás, é repetido nos punhos. Já a tradicional três listas da Adidas no ombro possuem a cor preta. No peito, o escudo do remo é branco. A marca da Adidas e da patrocinadora Betano também foram colocadas na cor branca.

O Flamengo ainda não definiu uma data de lançamento da camisa. Neste momento, o Rubro-Negro realiza uma intertemporada em Portugal como parte da preparação para a sequência da temporada. Dessa forma, disputa o Torneio de Algarve. Na última sexta-feira (3), empatou com o River Plate, da Argentina, por 2 a 2.



