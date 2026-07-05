Mauricio evita falar sobre Europa e reforça foco no Palmeiras após Copa

Mauricio encerrou a Copa do Mundo valorizado no mercado internacional, mas tratou de afastar qualquer discussão sobre uma possível saída do Palmeiras. Após a eliminação do Paraguai para a França, nas oitavas de final, o meio-campista afirmou que preferiu se desligar das redes sociais durante o torneio e garantiu que ainda não sabe quais negociações realmente existem envolvendo seu nome.

A boa campanha paraguaia, marcada pela histórica classificação sobre a Alemanha na segunda fase e pela atuação competitiva diante de uma das favoritas ao título, aumentou o interesse europeu pelo camisa 10. A Atalanta aparece como o principal clube interessado, embora o Palmeiras negue ter recebido uma proposta oficial.

“Eu não sei ainda tudo o que está envolvendo meu nome. Na Copa aqui eu dei uma saída das redes sociais, não quis ficar olhando muito, então realmente não sei o que está acontecendo, o que é verdade e o que não é”, disse Maurício.

Em seguida, o meia reforçou que deixará qualquer definição sobre uma eventual transferência nas mãos de seu estafe e da diretoria alviverde.

“Isso aí eu vou deixar com meu empresário e com o pessoal do Palmeiras também. Que eles possam resolver isso da melhor forma possível. Mas meu foco vai estar sempre em jogar e ajudar o Palmeiras”, completou.

Palmeiras não tem intenção de vender

Internamente, a presidente Leila Pereira já manifestou o desejo de manter os principais nomes do elenco. A tendência é que o clube só discuta uma possível negociação caso receba uma proposta oficial considerada satisfatória.

Aos 25 anos, Mauricio chega em alta após a Copa. Além de marcar um dos três gols do Paraguai no torneio, o meia foi peça importante no esquema de Gustavo Alfaro. Com contrato até dezembro de 2028, ele soma 105 partidas pelo Palmeiras, com 18 gols e 10 assistências desde que chegou ao clube, em 2024, após passagem pelo Internacional.

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