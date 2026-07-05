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Fifa anula cartão vermelho de Balogun, que reforça os EUA contra a Bélgica

A decisão ganhou repercussão também fora do futebol

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Michael Steele/Getty Images) -

O atacante Folarin Balogun está liberado para defender os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica. O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu suspender os efeitos do cartão vermelho recebido pelo jogador na vitória sobre a Bósnia, anulando a suspensão automática que o impediria de disputar o confronto decisivo.

A decisão ganhou repercussão também fora do futebol. Durante a tarde desta sexta-feira (04/7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem em uma rede social para agradecer à Fifa. Segundo ele, a entidade corrigiu uma “grande injustiça” ao rever o caso do atacante.

O argumento da Fifa

Balogun havia sido expulso aos 18 minutos do segundo tempo da partida contra a Bósnia, depois de atingir o tornozelo de Muharemovic. Assim, o árbitro brasileiro Raphael Claus aplicou o cartão vermelho após revisar o lance no VAR.

Pelas regras da competição, a expulsão acarretaria suspensão automática de um jogo, conforme prevê o artigo 10.5 do regulamento da Fifa. No entanto, o Comitê Disciplinar utilizou um dispositivo do Código Disciplinar da entidade para suspender a aplicação da punição.

“Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano”, informou a Fifa em comunicado oficial.

O artigo 27 do Código Disciplinar estabelece que o “órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar”. Assim, permitiu que o atacante permanecesse à disposição da seleção norte-americana.

A decisão representa um alívio para o técnico Mauricio Pochettino. Balogun é o principal goleador dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três gols marcados, e chega confirmado para o duelo eliminatório diante da Bélgica, valendo vaga nas quartas de final.

 

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