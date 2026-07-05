Fifa anula cartão vermelho de Balogun, que reforça os EUA contra a Bélgica

O atacante Folarin Balogun está liberado para defender os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica. O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu suspender os efeitos do cartão vermelho recebido pelo jogador na vitória sobre a Bósnia, anulando a suspensão automática que o impediria de disputar o confronto decisivo.

A decisão ganhou repercussão também fora do futebol. Durante a tarde desta sexta-feira (04/7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem em uma rede social para agradecer à Fifa. Segundo ele, a entidade corrigiu uma “grande injustiça” ao rever o caso do atacante.

Donald Trump responds to FIFA suspending the red card suspension of USMNT striker Falorin Balogun. “Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice!” pic.twitter.com/Ik5ZIHj3W2 — USMNT Only (@usmntonly) July 5, 2026

O argumento da Fifa

Balogun havia sido expulso aos 18 minutos do segundo tempo da partida contra a Bósnia, depois de atingir o tornozelo de Muharemovic. Assim, o árbitro brasileiro Raphael Claus aplicou o cartão vermelho após revisar o lance no VAR.

Pelas regras da competição, a expulsão acarretaria suspensão automática de um jogo, conforme prevê o artigo 10.5 do regulamento da Fifa. No entanto, o Comitê Disciplinar utilizou um dispositivo do Código Disciplinar da entidade para suspender a aplicação da punição.

“Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano”, informou a Fifa em comunicado oficial.

O artigo 27 do Código Disciplinar estabelece que o “órgão judicial pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar”. Assim, permitiu que o atacante permanecesse à disposição da seleção norte-americana.

A decisão representa um alívio para o técnico Mauricio Pochettino. Balogun é o principal goleador dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três gols marcados, e chega confirmado para o duelo eliminatório diante da Bélgica, valendo vaga nas quartas de final.