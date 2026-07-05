Entenda o motivo de Victor Sá ter ficado de fora do jogo-treino do São Paulo

Anunciado nesta semana pelo São Paulo, Victor Sá ainda não foi a campo com o restante do elenco. Neste sábado, o atacante ficou fora do jogo-treino contra o RB Bragantino e permaneceu na capital paulista para cumprir um cronograma de preparação física elaborado pela comissão técnica.

O planejamento faz parte da estratégia do clube para acelerar a recuperação do ritmo de jogo do jogador, que está sem atuar oficialmente desde março. Em comunicado, o São Paulo explicou a ausência do atacante.

“Recém-contratado, o atacante Victor Sá permaneceu na capital paulista, onde fez trabalhos de aprimoramento físico antes de ser inserido completamente ao grupo.”

Contudo, a cautela da comissão técnica tem motivo. Victor Sá disputou sua última partida oficial em 21 de março, quando defendia o Krasnodar na goleada por 5 a 0 sobre o Pari NN, pelo Campeonato Russo. Na ocasião, sofreu uma lesão no quadril ainda no primeiro tempo e deixou o campo aos 25 minutos.

O problema físico o afastou dos gramados por 62 dias. Apesar de recuperar as condições clínicas, o atacante não voltou a entrar em campo antes do encerramento da temporada europeia e, posteriormente, deixou o clube russo. Dessa forma, além da parte física, o jogador também precisa recuperar o ritmo competitivo antes de ficar à disposição da comissão técnica.

Livre no mercado após o fim do vínculo com a equipe russa, Victor Sá assinou contrato com o São Paulo até o fim de 2029. Assim, trabalha para recuperar a melhor forma física e estrear o quanto antes, reforçando o setor ofensivo tricolor na sequência da temporada.

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