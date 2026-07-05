Brasil está escalado para enfrentar a Noruega com Martinelli no time titular

A Seleção Brasileira está escalada para encarar a Noruega neste domingo (05/7), às 17h, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E o técnico Ancelotti definiu quem será o substituto de Lucas Paquetá para o embate. O treinador italiano decidiu optar por Gabriel Martinelli na equipe principal do Brasil.

De resto, a equipe será a mesma que venceu o Japão nos 16 avos de final. Assim, resta a dúvida de como a equipe se portará dentro de campo. Se Martinelli será esse cara do meio de campo ou se Matheus Cunha ou até mesmo Vinicius Júnior será o cara de criação do time.

Assim, o Brasil vai a campo com: Alisson; Danilo, Gariel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr, Rayan e Matheus Cunha.

Outra novidade está no banco de reservas. Afinal, Raphinha, que ficou fora dos duelos contra Escócia e Japão, está de volta e relacionado. Ele ficará no banco de reservas e será opção de Carlo Ancelotti no decorrer da partida.

A Seleção chegou ao mata-mata como a líder do Grupo C. Na primeira fase, o Brasil venceu Haiti e Escócia e empatou com Marrocos. Nos 16 avos, o time de Carlo Ancelotti derrubou o Japão, por 2 a 1. Aliás, o gol do triunfo veio justamente nos pés de Gabriel Martinelli, novidade no time titular.

Do outro lado, a Noruega se garantiu nos playoffs com a segunda posição do Grupo I. Os nórdicos venceram Iraque e Senegal e perderam para a França. Nos 16 avos, os noruegueses eliminaram a Costa do Marfim pelo mesmo placar da vitória brasileira.

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