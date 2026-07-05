Carlo Ancelotti explicou a opção por Gabriel Martinelli entre os titulares na partida entre Brasil e Noruega, neste domingo (05/7), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na chegada ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, o treinador italiano afirmou que o atacante vive um bom momento após decidir a vitória sobre o Japão e destacou o mérito do jogador em conquistar a oportunidade.

“Eu acho que merece porque o Martinelli fez um gol muito importante contra o Japão, está motivado, bem fisicamente, e eu acho que pode ajudar também hoje”, disse Ancelotti, à Cazé TV.

Com Martinelli na vaga do lesionado Lucas Paquetá, o treinador também detalhou como será a função tática do camisa 22 durante a partida. Segundo Ancelotti, o atacante atuará pelo lado esquerdo, alternando constantemente de posição com Vinicius Júnior para aumentar a mobilidade ofensiva da Seleção.

“Não, ele vai sempre jogar no centro-esquerda e vai mudar a posição com Vini para combinar bem por fora na esquerda. Eu acho que já jogaram junto da mesma maneira no jogo contra o Paraguai, nas Eliminatórias. Ele fez bem e acho que pode repetir”, explicou.

Outra novidade para o duelo é o retorno de Raphinha à lista de relacionados. Recuperado da lesão sofrida contra o Haiti, o atacante começa no banco de reservas, mas está liberado para atuar por alguns minutos caso seja necessário.

“Se necessário, pode ser utilizado. Não 90 minutos porque volta de uma lesão, mas é importante o ter no banco”, finalizou.

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