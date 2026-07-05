São Paulo define mais dois jogos-treino na intertemporada

O São Paulo confirmou mais dois compromissos durante a intertemporada. No próximo sábado (11/7) , o Tricolor fará dois jogos-treino no SuperCT. A equipe enfrentará o Primavera às 10h e, na sequência, o Santo André, às 14h. A programação faz parte do planejamento da comissão técnica para manter o elenco em atividade durante a paralisação do calendário.

A diretoria ainda prevê mais uma rodada de testes na sexta-feira, 17 de julho. Um dos adversários já está definido: a Ferroviária. O clube trabalha para confirmar a outra equipe que completará a programação.

A comissão técnica considera esse formato o mais adequado para observar um número maior de atletas em campo e distribuir melhor a carga de minutos entre os jogadores. Inicialmente, o São Paulo negociou um jogo-treino contra o Internacional, no Beira-Rio, marcado para 12 de julho, mas as conversas não avançaram até um acordo.

Nos bastidores, o entendimento é que concentrar as atividades no CT da Barra Funda traz mais vantagens. Além de evitar deslocamentos, a medida reduz custos e permite maior controle sobre a preparação física do elenco.

Além disso, a duração das partidas ainda será definida pela comissão técnica. A tendência é que os confrontos tenham dois tempos de 30 ou 40 minutos, de acordo com a carga de treinamentos aplicada ao longo da semana.

Aliás, até aqui, o São Paulo já disputou outros dois jogos-treino durante a pausa para a Copa do Mundo. O primeiro terminou empatado por 2 a 2 com o Juventus. No último sábado, a equipe voltou a empatar, desta vez sem gols, diante do Red Bull Bragantino.

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