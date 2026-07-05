Clima mais ameno e Brasil em maioria marcam ambiente no MetLife Stadium

O MetLife Stadium começou a receber os torcedores para Brasil e Noruega em um cenário diferente do que marcou os últimos dias em Nova Jersey. Depois da forte onda de calor que atingiu a região, o tempo amanheceu mais ameno neste domingo (05/7). O céu permanece nublado, e há possibilidade de chuva durante a partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Nas arquibancadas, o verde e amarelo domina o ambiente mais uma vez. Entre todos os adversários enfrentados pela Seleção neste Mundial, a Noruega foi a que levou o menor número de torcedores ao estádio. Mesmo assim, os noruegueses prometem fazer barulho. Antes do início da partida, o grupo se organizou para entrar junto no estádio e repetir a tradicional “remada”, celebração que virou uma das marcas da torcida do país durante a Copa.

Do lado do Brasil, a criatividade voltou a chamar atenção. Fantasias, bandeiras e adereços tomaram conta dos arredores do estádio. Um dos personagens é um torcedor vestido de padre, que explicou o significado da escolha.

“Nós trazemos a paz com essa fantasia. Então, a razão dessa fantasia é trazer paz, perseverança e fé”, disse Ricardo Mendes, torcedor brasileiro presente no MetLife.

Assim, com clima mais agradável e ampla maioria brasileira nas arquibancadas, o MetLife Stadium está pronto para receber um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final. Aliás, quem vencer garante vaga nas quartas e seguirá vivo na disputa pelo título mundial.

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